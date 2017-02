Karşıyaka, buzlu zeminde harikalar yarattı

Karşıyaka, zemin buz ve karla kaplı olduğu için ileri bir tarihte oynanmasını istediği Kayseri Erciyesspor maçıyla ilgili erteleme talebine olumsuz yanıt alırken, zor koşullarda sahaya çıkıp, rakibine 6 gol atarak yetkililere en iyi cevabı verdi

Türkiye'nin en modern spor tesislerinden Kayseri Kadir Has Stadı'nın hemen yanındaki Atatürk Spor Kompleksi Açık Yan Saha'da oynanan müsabaka öncesi hafta içinde yağan kar ve eksi 10 dereceye düşen sıcaklık yüzünden zemin buz tuttu. Sahada değil çim, basacak toprak alan bile kalmadı. Karşılaşmadan bir gece önce yağan kar zemini iyice kötüleştirirken, sahaya ısınmaya gelen Karşıyaka'ta teknik heyet ve yöneticiler, hakemlerden ve Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisinden, sakatlığa sebebiyet vermemesi için müsabakanın ertelenmesini talep etti.



Hakem Adem Sarıtaş ve yardımcıları, yaptıkları incelemenin ardından sahanın 3'te 2'sinin futbol oynamaya müsait olduğuna karar verince erteleme olmadı.



Karşılaşmanın henüz 47'nci saniyesinde Can'ın golüyle öne geçen yeşil kırmızılılar, son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor'u 6-0 mağlup ederek buzlu zeminden karlı çıktı.



Play off hattında dördüncü sıradaki yerini perçinleyen Karşıyaka'da, farklı skora rağmen maçı oynatan hakemlere tepki gösteren teknik direktör Turgut Uçar, "Zaten maç bu lige yakışmayan, amatör bir sahada oynandı. Sahada son gün yağan karı bile temizlemediler. Biz sporcu sağlığı açısından erteleme talep ettik. Buzlu zeminde düşen bir oyuncunun kolu, bacağı kırılabilir, kafası yarılabilirdi. Sonuçta erken gol bulup farklı kazandık ama o zeminde maç oynatılamazdı" dedi.



2 YIL SONRA YİNE 6-0



Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Kayseri Erciyesspor'a deplasmanda yarım düzine gol atan Karşıyaka, iki sezon sonra yine bir maçı 6-0 kazanmanın sevincini yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak TFF 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2014-15 sezonunda yine son sırada bulunan Orduspor'u 28 Şubat 2015'te oynanan müsabakada 6-0 mağlup etmişti. Kayseri Erciyesspor filelerini 2 kez sarsarak 4 haftalık gol orucunu açan Can Erdem, o maçta da ağları sarsmayı başarmıştı. Aynı sezon Adana Demirspor'u da 6-5 yenen Karşıyaka, Altınordu, Alanyaspor ve Boluspor karşısında ise 5 gollü mağlubiyetler aldı.