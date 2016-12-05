Karşıyaka'da 8 futbolcu alacakları için TFF'ye başvurdu

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'u Hakan Kuş'un 90+4'üncü dakikada attığı golle 1-0 yenerek iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini alan Karşıyaka'da 8 futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurması yönetimde şok etkisi yarattı

Yeşil kırmızılılarda Cenk, Mustafa Aşan, Mahmut, Zeki, Emircan, Tayfun, Behram ve kadro dışı kalan İbrahim'in alacakları için kulübe TFF kanalıyla kulübe ihtarname çektikleri belirtildi. Bu futbolcuların sezon başında peşinat olarak kesilen çekleri tahsil edemedikleri için bu yolu seçtikleri, Mustafa Aşan'ın çocuğunun ameliyatı için istediği 5 bin TL ödenmeyince bu kararı aldığı öğrenildi. Yönetim 30 gün içinde paralarını ödemediği taktirde bu futbolcular serbest kalma hakkı kazanacak.



Ligde tüm maddi sıkıntılara ve transfer yasaklarına rağmen play off yarışını bırakmayan Karşıyaka, futbolcularını kaybederse yerlerine yenilerini alamayacak. Eski yerli oyuncularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka'ya, Nijeryalı Ofoedu'nun alacağı yüzünden FIFA'dan da devre arası ve 2017 yazında geçerli 2 dönem transfer yasağı cezası gelmişti. Karşıyaka'da Etimesgut galibiyetiyle oyuncuların kulüpten prim alacağı da 4 maça çıktı. Yönetimin daha önce prim kriziyle günlerce antrenman boykotu yapan futbolculara 6'şar bin TL prim borcu bulunuyor.





ÖZEL MİSAFİR



Karşıyaka, Etimesgut Belediyespor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle yendiği maçın ardından sevinç yumağı olurken, soyunma odasında geçen hafta vefat eden taraftar Tuncay Coşkunışık'ın oğlu Egemen'i misafir etti. Müsabakayı tribünden izleyen Egemen, müsabaka sonrası soyunma odasında futbolcularla buluştu. Kulüpte 4 yıldır kadroda yer alan fakat farklı kulüplere kiralık gönderilen Hakan Kuş, yeşil kırmızılı formayla ligde ilk golünü atarak takımına 3 puan kazandırdı.

