Karşıyaka'da Atilla Güneş ayrıldı

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ'un kafasındaki yeni yapılanma projesinde futbol direktörü olmasını teklif ettiği teknik direktör Atilla Güneş, görevinden ayrıldığını açıkladı

2015-16 sezonunda sportif direktör olarak dönen, geçen sezon da son 12 haftada teknik direktörlük yapan Güneş, veda açıklamasında, "Asıl olan Karşıyaka Spor Kulübü'dür.



Mevkiler makamlar gelip geçicidir" dedi. Mali sıkıntılar içindeki Karşıyaka'da geçen yıl play off'u son anda kaçıran Atilla Güneş, "Soner Tolungüç'le başladığımız sezonda futbol takımımızda özellikle genç oyuncularımızın performasınsını üstüne kata kata, tüm olumsuzluklara rağmen ligi başarılı bir yerde bitirdik" diye konuştu.



Atilla Güneş, veda açıklamasında, "Sportif direktör olarak başladığım, daha sonra ligin son 12 haftasında teknik sorumlu olarak bitirdiğim sezonda vicdanım çok rahat, başım dik olarak görevi bırakıyorum. Başkanımızla yaptığımız görüşmede bana kulübümüzün futbol direktörlüğünü tam yetkiyle vermek istedi. Ben ise kendisine artık saha içinde olmak istediğimi ve bu görevi kabul etmeyeceğimi söyledim. Çok sevdiğim kulubümden ayrılıyorum. Bu süreçte her zaman bana destek olan büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Asıl olan Karşıyaka Spor Kulübü'dür. Mevkiler ve makamlar gelip geçicidir" ifadelerini kullandı.



Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, Atilla Güneş'e teklif ettiği görevin teknik direktörün altında değil üzerinde olduğu söyledi. Güneş'i kulübün bir değeri olarak gördüğünü belirten Altuğ, "Atılım hamlesinin başında direkt başkana bağlı komutan olarak yer almasını istedim.



Karşıyaka'nın geleceğini planlayacak, yön verecek, ağaçların arasında değil ormanın üzerinde bir mevki teklif ettim. Sportif CEO olacaktı. Bayern Münih'te futbolculuk, teknik direktörlük, yöneticilik ve başkanlık yapan Franz Beckenbauer gibi Karşıyaka'nın Beckenbauer'i olacaktı" dedi.