Karşıyaka'da Battal'a süresiz izin verildi

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'da Tokatspor deplasmanı sonrası soyunma odasında yedek kaleci Behram'la kavga eden Battal'a süresiz izin verildi

Teknik Direktör Atilla Güneş, olay sonrası büyük tepki gösterdiği 24 yaşındaki futbolcuyla konuşarak kafasını toparlaması için izne çıkmasını söyledi. Battal'ın takıma ne zaman döneceği futbolcunun tavrı ve Güneş'in kararına göre belli olacak.



Bu sezon 22 maçta görev yapan Battal, 2 kez ağları sarstı. Genç oyuncunun kadro dışı kalmadığını, yalnızca kendisini toparlaması için takımdan ayrı kalacağını söyleyen Atilla Güneş, "Final haftalarına geldik. Bu saatten sonra kadro dışı cezası çözüm değil. İşi dağıtmaya değil toparlamaya çalışmamız lazım. Pazar günü en yakın rakibimiz Niğde Belediyespor'la oynayacağız. Sonuç ne olursa olsun yarışı bırakmayacağız" diye konuştu.



OTOMOBİL KRİZİ



Geçmiş dönemlerden gelen borç yükü, güncel mali sorunlar ve transfer yasakları nedeniyle sezon başından bu yana büyük sıkıntılar yaşayan Karşıyaka'da Teknik Direktör Atilla Güneş'e sportif direktörlüğü döneminde yönetim tarafından tahsis edilen kiralık araç, aylık kira ücerti ödemediği için geri alındı. Dün tesislere gelen firma yetkilileri, anahtarları Güneş'ten alıp sezon başında verilen aracı geri götürdü.