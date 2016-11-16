Karşıyaka'da Behram'a af!

Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta 20 puanla 4'üncü sırada yer alan Karşıyaka'da geçen hafta kadro dışı bırakılıp affedilen Battal, Ali Say ve Ali Kemal'in ardından kaleci Behram'a da af çıktı

Yeşil kırmızılı ekipte primlerin ödenmemesi yüzünden yaşanan idman boykotu sonrası yönetim, faturayı 5 futbolcuya kesmişti. Bu gelişmeler üzerine teknik direktör Soner Tolungüç'le yolların ayrılması da gündeme gelmiş, ancak yönetimden deneyimli teknik adama güven oyu çıkmıştı.



Boykot krizi sona erdikten sonra Tokatspor'u 4-0 yenerek moral bulan Karşıyaka'da maçı tribünden izleyerek takımla birlikte galibiyete sevinen genç kramponlar Battal, Ali Say ve Ali Kemal affedilmişti. Son olarak deplasmanda Niğde Belediyespor'a 2-0 kaybeden Karşıyaka'da Behram'ın da dönüşüyle kadro dışı kalan 5 isimden 4'ü affedilmiş oldu. Affedilmeyen deneyimli stoper İbrahim Kaş'ın altyapı antrenörü eşliğinde özel çalıştığı, ara transferde takımdan ayrılmasının gündemde olduğu bildirildi.



