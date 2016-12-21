Karşıyaka'da bir oyuncu takımdan ayrılıyor

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Karşıyaka'da orta saha oyuncuzu Zeki Korkmaz, yönetime başvurarak ayrılmak istediğini söyledi

Geçen hafta taraftarın düzenlediği bilet kampanyasından toplanan para ve alınan forma reklamıyla takıma ödeme yapan yeşil kırmızılılarda Zeki, teknik heyetle görüşerek oynamadığı için mutsuz olduğunu, ayrılmak istediğini söyledi. Teknik heyet ve yönetimin izin verdiği 28 yaşındaki futbolcunun altpasında yetiştiği Pendikspor'la anlaştığı öğrenildi.



Zeki, geçen sezon başında transfer olduğu yeşil kırmızılılarda geçen yıl ligde 22, bu sezon ise 4 maçta forma giydi. Cumartesi gününe kadar izinli olan Karşıyaka'da Cenk, son Menemen Belediyespor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Cezalı duruma düşen Tayfun da Bugsaşspo'la 15 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk maçında forma giyemeyecek.



Karşıyaka, 27 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında ikinci yarı için Antalya Belek'te kampa girecek.



TÜRKERLER'LE SPONSORLUK GÖRÜŞMESİ YAPILACAK



Karşıyaka yönetimi, bu hafta Türkerler Holding'le sponsorluk görüşmesi yapacak. ABD'ye giden Başkan Mutlu Altuğ, görüşmede yer alamayacak. İzmir'de Mahall Bomonti projesinin inşaatını sürdüren holding, bu sezon Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe'ye de forma reklamı vererek ana sponsoru olmuştu. Karşıyaka yönetimi, uzun süredir düzenli maaş almakta sıkıntı yaşayan kulüp personeline de birer maaş ödemesi yaptı.