Karşıyaka'da Büyük Kaptan omuzlarda

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor'u 3-0 gibi farklı bir skorla yenerek zirveden indiren Karşıyaka play off hattındaki yerini korurken, sportif menajerliği bırakıp teknik direktör olarak takımın başına geçen Atilla Güneş güven tazeledi

Karşıyaka'da başladığı profesyonel futbolculuk kariyerine yine yeşil kırmızılı ekibin kaptanı olarak veda eden Güneş, teknik adam olarak görev yaptığı 5 maçı 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle geçti. Karşıyaka'ın Gümüşhanespor kendisinden 14 puan önde şampiyonluğa koşan bir takımı 3 golle yenmesi taraftarın play off inancını daha da artırdı. Tüm sıkıntılara rağmen yarıştan kopmayan ekipte, futbolcular maç sonrası Güneş'i, 'Büyük kaptan' tezahüratıyla omuzlara aldı.



Gümüşhanespor karşılaşması öncesi futbolcularından kendilerine güvenmelerini istediğini söyleyen Atilla Güneş, 'Bir takım bir şeyi bir kez başarmışsa, yeniden başarabilir. Sahada istenilen her şeyi yaptılar. Alkışın en büyüğünü futbolcular hak ediyor. Lider bir rakibi iyi oynayarak yenmek bize yeniden özgüven kazandırdı. Yarıştan sonuna kadar kopmayacağız. Yüzde yüz play off'a kalacağımızı söyleyemem. Futbolda garanti diye birşey yok. Ancak doğru mücadeleyle, doğru oynayıp çaba sarfederek formanın hakkını vermeyi sürdüreceğiz. Sürecin bizi nereye götüreceğini sezon sonunda göreceğiz' dedi. Başkan Mutlu Altuğ, Gümüşhane galibiyetinin primlerini futbolcuların isteğiyle 3'er bin TL olarak belirledi. Primler yarın dağıtılacak.



Can Erdem golleri atıyor



Karşıyaka'da bu sezonun en skorer ismi olan Can Erdem, lider Gümüşhanespor karşısında hat-trick yaparak takımına çok kritik 3 puanı getirdi. Tecrübeli yıldız attığı gollerle bu sezon Karşıyaka'nın kazandığı 44 puanın 20'sine direkt katkı yaptı. Grupta gol krallığı yarışında 13 golle, 18 gollü Gümüşhanesporlu Ali Özgün'ün ardından ikinci sıraya tırmanan Can, kariyerinde daha önce 2011-12 sezonunda Turgutluspor'da forma giyerken Kocaelispor'a 4 gol birden atmıştı. Grupta pazar günü düşme hattındaki Tokatspor'a galibiyet serisi yakalamak için konuk olacak yeşil kırmızılılarda Abdülhamit, cezalı duruma düştü.