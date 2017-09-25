Karşıyaka'da Can'a 11 yolu gözüktü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hem FIFA ve Futbol Federasyonu'ndan aldığı 6 puan silme cezası hem de üst üste 2 mağlubiyetle sarsılan Karşıyaka'da teknik direktör Atilla Güneş, sakatlığı geçen Can Erdem'i ilk 11'e monte etmeye hazırlanıyor

Sezon başında dizinden sakatlanan tecrübeli golcü, ilk 3 haftada forma giyemedikten sonra son Niğde Belediyespor sınavında ikinci yarıda 24 dakika oynadı. Geçen sezon takımın en önemli hücum silahı olan futbolcunun çarşamba günü iç sahada oynanacak Bugsaşspor maçında Battal'ın yerine 11'de yer alması bekleniyor.



Atilla Güneş, "Can, geçen hafta yalnız 2 gün takımla antrenman yaptıktan sonra forma giydi. Kendisiyle de konuşup kararı öyle vereceğim" dedi.







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