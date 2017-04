Karşıyaka'da Can Erdem en skorer isim oldu

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off mücadelesi veren Karşıyaka'da 15 gole ulaşan Can Erdem, son 22 yılın en skorer futbolcusu unvanını ele geçirdi

1994-95 sezonunda bugünkü ismi 1'inci Ligi olan 2'nci Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen takımda 28 gol kaydeden Hayrettin Aksoy'dan sonra 2000'li yıllarda Karşıyaka forması giyen en skorer isimler 2007-08 sezonunu 14 golle tamamlayan geçtiğimiz aralık ayında trafik kazası sonucu vefatıyla futbol camiasını yasa boğan Şehmus Özer ve 2012-13 sezonunda aynı sayıda gol kaydeden Emmanuel Banahene oldu. Erkan Taşdemir, 1997-98 ve 1998-99'u 13'er golle kapatırken Okan Öztürk 2009-10'da 13 gole ulaştı.





YENİDEN DOĞDU



2013-14 ve 2014-15 sezonlarında kritik gollere imza attıktan sonra geçen sezon 2'nci yarıda döndüğü yeşil kırmızılı ekipte fazla varlık gösteremeyen Can Erdem, bu yıl yıldızlaştı. Son 4 iç saha maçını boş geçmeyerek 15 gole ulaşan Can Erdem, son 22 yılın skorer oyuncusu oldu.



Karşıyaka'da 2014-15 sezonunda 8 golle takımın en skorer ismiyken dalağındaki sorun yüzünden bir süre sahalara uzak kalan Can, bu sezon adeta yeniden doğdu.





KARŞIYAKA'DA ÇİFTE SEVİNÇ



Karşıyaka, geçen cumartesi günü Eyüpspor karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından play off için çekiştiği Kastamonuspor 1966'nın pazar günü puan kaybetmesiyle çifte bayram yaptı. Kastamonuspor 1966, Tokatspor'la evinde golsüz berabere kalarak 51 puanla beşinci sırada kaldı. 50 puana ulaşan Karşıyaka, son 3 hafta öncesi rakibiyle arasındaki farkı 1 puana indirdi. Karşıyaka cuma günü ligde iddiası bulunmayan Etimesgut Belediyespor'a konuk olurken Kastamonuspor 1966, şampiyonluğu garantilemeye çalışan lider Ankaragücü'nü ağırlayacak. Yeşil kırmızılı ekip, diğer iki maçını ise düşme hattındaki 1461 Trabzon ve 5 puan üzerinde play off yarışındaki Menemen Belediyespor'la oynayacak.