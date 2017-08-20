Karşıyaka'da Can telaşı

İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezona günler kala takımın en önemli gol silahı Can Erdem telaşı yaşanıyor. Cuma günü antrenmanda kramponu çime takılan tecrübeli golcü, dizinden sakatlandı. Dizinde ödem oluşan ve çapraz bağlarını koparmanın eşiğinden dönen Can'ın salı günü MR'ı çekilecek. Golcü futbolcunun cumartesi günü Sakaryaspor'la deplasmanda oynanacak ligin ilk maçına yetişip yetişmeyeceği MR'ın ardından belli olacak

Ofansif oyunculardan Okan ve Ali Kemal'in ayrıldığı transfer yasaklısı Karşıyaka'da Can, geçen sezon 17 golle takımın skor yükünü sırtlamıştı. Kasığında problem bulunan sol kanat Tayfun ve belinde ağrı olan kaleci Erhan ise oynayabilecek durumda.

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