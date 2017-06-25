Karşıyaka'da Cenk'ten veda

SPOR Toto 2'nci Lig'de Karşıyaka'yla sözleşmesi biten ve yeni sezon öncesi yönetimle anlaşamayan stoper Cenk Özbey, altyapısından yetiştiği kulübe veda ediyor

Futbola başladığı Karşıyaka'ya 2013 yılında Boluspor'dan dönen Cenk, bir dönem Denizli Futbol Akademisi ve Fethiyespor'a kiralandıktan sonra geçen sezon yeşil kırmızılıların yıldızı oldu.



Geçen sezon 34 lig maçının 32'sinde forma giyerek 3 gol atan 26 yaşındaki stoper, "Yönetim adına benimle görüşmeyi kulübe danışmanlık yapan Murat Şamil Şen yaptı. Alacaklarımı ödemeyi teklif ettiler ama geçen yıl çok sıkıntılı dönemler yaşadım, Karşıyaka'daki misyonumu tamamladığıma inanıyorum" dedi.



Kadronun en eski isimlerinden olan Cenk, "Geçen sezon sıkıntılar içinde, birbirimize destek olarak ayakta kaldık. Kaburgamda kırık olduğu halde haftalarca özveriyle oynadım. Dilerim yeni sezonda aynı sıkıntılar yaşanmaz. Karşıyaka'da doğup büyüdüm. Karşıyaka benim yuvam. Ama ailemi de düşünmek zorundayım. İlerde bir gün Karşıyaka'ya dönmeyi çok isterim" diye konuştu.



Yeşil kırmızılı kulüpten geçen sezondan 178 bin TL alacağı bulunan Cenk'e Süper Lig'den Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor, TFF 1'inci Lig'den ise Adana Demirspor'un talip olduğu öğrenildi. Cenk'in bu hafta yeni takımına imza atması bekleniyor. Karşıyaka, Cenk, Okan ve Mahmut hariç iç transferde diğer futbolcularını takımda tuttu.

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