Karşıyaka'da Doğukan gururu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Karşıyaka'da genç forvet Doğukan İnci'nin U19 Milli Takımı'nda yer alması yeşil-kırmızılı kulübün gurur kaynağı oldu

Karşıyaka'da Doğukan gururu
17 Temmuz 2018 Salı 13:28

Geçen sezon 2'nci Lig'de sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki golcü, Finlandiya'da düzenlenen 2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde ay-yıldızlı ekibin başarısı için ter dökecek. Bugün başlayıp 29 Temmuz'da sona erecek şampiyonada Türkiye; İngiltere, Fransa ve Ukrayna ile aynı grupta yer alıyor.

Toplam 8 ülkenin katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye gruptan ilk 2'den çıkması halinde 2019 FIFA U20 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Genç Milli Takımlar'ın sorumluluğunu Tolunay Kafkas, U19 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü ise Vedat İnceefe yapıyor. Karşıyaka yönetimi yayınladığı mesajda, "Karşıyakamızı ay-yıldızlı formayla temsil edecek futbolcumuz Doğukan İnci'ye Karşıyaka Spor Kulübü ailesi olarak sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
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