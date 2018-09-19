Karşıyaka'da Erdoğan güven verdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk galibiyetini Kemerspor 2003 karşısında alan Karşıyaka'da profesyonel kariyerine henüz başlayan kaleci Erdoğan Açar, 3 haftada sınıfı geçti. Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki file bekçisi geçen sezon son 2 maça kadar A takımda 18'e bile giremedi

Son 2.5 yıldır aralıksız forma giyen Erhan Erentürk'ün sezon başında Altınordu'ya transfer olduğu takımda kamp döneminde birçok hazırlık maçında kaleyi Mehmet korurken Erdoğan yedek bekledi. Sezonun ilk haftasındaki Van deplasmanında Mehmet sürpriz bir şekilde kadroya alınmayıp eldivenler ilk kez Erdoğan'a teslim edildi. Van'da kariyerinin ilk profesyonel maçını gol yemeden tamamlayan genç file bekçisi, geride kalan 3 haftada kalesinde yalnız 2 gol gördü. Erdoğan, özellikle iç sahadaki Düzcespor ve Kemerspor sınavlarında kritik kurtarışlarıyla alkış aldı. Transfer yasağıyla kadrosunun Mustafa Aşan hariç tamamı altyapıdan oluşan Karşıyaka'da taraftarlar da maç sonrası Erdoğan'ı bağırlarına basıp alkışladı.

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