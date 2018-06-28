Karşıyaka'da Erhan ayrılmak istiyor

TFF 3'üncü Lig'de kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka'da kaleci Erhan, takımdan ayrılmak istiyor

Karşıyaka'da Erhan ayrılmak istiyor
28 Haziran 2018 Perşembe 13:49

Kariyerine üst liglerde devam etmek isteyen, 3'üncü Lig'de oynamaya sıcak bakmayan 23 yaşındaki file bekçisi, bonservisinin verilmesi konusunda ısrarcı. Yeşil-kırmızılılarda 4 sezondur A takım kadrosunda yer alan, takımın Spor Toto 1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunun son haftalarından beri ilk 11'in değişilmezlerinden olan Erhan'ın hazır durumda bir alternatifi bulunmuyor.

Erhan'ı bonservis karşılığında olsa dahi bırakmaya yanaşmayan, kadronun bankolarından olarak gören yönetim, genç kaleciye geçtiğimiz haftalarda 166 bin TL tutarındaki tüm alacağını da yatırıp serbest kalmasını engelledi. Yeşil-kırmızılılara Erhan için resmi bir teklif de gelmedi. Yeni sezon hazırlıklarına as oyuncularla 1 Temmuz'da başlayacak Karşıyaka'da Erhan'ın antrenmanlara çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Karşıyaka yönetimi, 1 yıllığına sözleşme yenileyen Mustafa Aşan'ın 350 bin TL alacağını kapattı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Sel olan Çukurköy'de mücadele sürüyor
Sonraki Haber
Annesinin taburcu olduğu gün kanser olduğunu öğrenmişti, acı haber geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.