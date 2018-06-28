Karşıyaka'da Erhan ayrılmak istiyor

TFF 3'üncü Lig'de kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka'da kaleci Erhan, takımdan ayrılmak istiyor

Kariyerine üst liglerde devam etmek isteyen, 3'üncü Lig'de oynamaya sıcak bakmayan 23 yaşındaki file bekçisi, bonservisinin verilmesi konusunda ısrarcı. Yeşil-kırmızılılarda 4 sezondur A takım kadrosunda yer alan, takımın Spor Toto 1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunun son haftalarından beri ilk 11'in değişilmezlerinden olan Erhan'ın hazır durumda bir alternatifi bulunmuyor.

Erhan'ı bonservis karşılığında olsa dahi bırakmaya yanaşmayan, kadronun bankolarından olarak gören yönetim, genç kaleciye geçtiğimiz haftalarda 166 bin TL tutarındaki tüm alacağını da yatırıp serbest kalmasını engelledi. Yeşil-kırmızılılara Erhan için resmi bir teklif de gelmedi. Yeni sezon hazırlıklarına as oyuncularla 1 Temmuz'da başlayacak Karşıyaka'da Erhan'ın antrenmanlara çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Karşıyaka yönetimi, 1 yıllığına sözleşme yenileyen Mustafa Aşan'ın 350 bin TL alacağını kapattı.