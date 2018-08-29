Karşıyaka'da ilk 11 netleşiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanıyla açacak Karşıyaka'da ilk 11 şekilleniyor

Karşıyaka'da ilk 11 netleşiyor
29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:52

Sakatlığı bulunan Cenk, Arif ve Doğukan'ın pazar gününe yetişmesi beklenen yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Ufuk İskender, kaleci Erhan'ın Altınordu'ya uğurlanmasıyla tek hazır alternatif olarak kalan Mehmet'i oynatacak.

İzmir ekibinde defans hattının sağında Mustafa Değirmenci, solunda Onur'un forma giymesi, Cenk-Metin ikilisinin stoperde görev yapması bekleniyor. Karşıyaka'nın 2 sezondur değişilmez ön liberoları olan Mustafa Aşan ve Arif, yine birlikte görev yapacak. Orta sahanın sağında Battal, ortasında Harun, solunda Doğukan'ı sahaya sürmesi beklenen teknik direktör İskender, Hakan'ı ileri uçta görevlendirecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
Önceki Haber
Boşanmak isteyen kadına koca dayağı!
Sonraki Haber
Trafikte dehşet! Önce dövdüler sonra ayağını ezdiler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.