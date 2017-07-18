Karşıyaka'da ilk antrenman eski malzemelerle

İkinci Lig Beyaz Grup'ta teknik adam sorununu geç çözdüğü için sezonu da geç açan Karşıyaka, ilk antrenmanını eski malzemelerle yaptı

Yönetim, 2017-18 sezonu için futbol, basketbol ve voleybolda Legea firmasıyla anlaşırken, malzemeler henüz tedarik edilmediği için takım geçen sezondan kalan şort ve tişörtlerle çalıştı. Futbolcular ve teknik heyet, yönetimin geçici olarak başka bir firmaya yaptırdığı malzemeleri de giymedi. Geçen sezon da forma ve antrenman malzemesi sıkıntısı yaşayan Karşıyaka'da formalar, ligin ilk haftasına güçlükle yetişmiş, ikinci yarıda alternatif kalmadığı için futbolcular üst üste 6 maça aynı beyaz formalarla çıkmıştı.



Karşıyaka'da ilk antrenmanda kaleci Behram ve sol kanat oyuncusu Ali Kemal yer almazken, sağ bek Tugay'ın da mukavelesini feshettiği ortaya çıktı. Yönetimin iç transferde geçen yıldan kalan alacağını ödeyip yeni sözleşme imzaladığı Behram, sezon açılışına çağrılmadı. Geçen sezon kalede Erhan'ın yedeği olan 35 yaşındaki file bekçisiyle yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetimin serbest kaldıktan sonra yeni sözleşme imzalayıp takımda kalmasını istediği Ali Kemal ise idmana gelmedi. Serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen kontratını feshetmediği zannedilen Tugay'ın ise geçen cuma günü sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı.



Kulüpten 90 bin TL alacağı bulunan Tugay, geçen ay Futbol Federasyonu kanalıyla ihtarname çekti. Parası 1 aylık yasal sürede ödenmeyince serbest kalma hakkını ele eden 22 yaşındaki futbolcu, geçen hafta yönetimle masaya oturup anlaşamayınca ayrılık kararı aldı.



Yeşil kırmızılıların teknik direktör Atilla Güneş gözetiminde yaptığı ilk antrenmanı, Başkan Mutlu Altuğ ve yöneticiler de izledi. Öte yandan geçen sezon takımın en kilolu isimlerinden olan Mahmut Temur'un tatilde sıkı bir rejimle 6 kilo verdiği öğrenildi. Mahmut'un ilk antrenmandaki hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.