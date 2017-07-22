Karşıyaka'da kale gençlere emanet

İkinci Lig Beyaz Grup'ta kadrosundaki tek tecrübeli eldiven olan Behram'la da yollarını ayıran transfer yasaklısı Karşıyaka, yeni sezonda kalesini tamamen altyapı patentli gençlerine emanet edecek

Transfer yasağının etkisiyle ilk kez kalecileri altyapıdan çıkan isimlerden oluşacak Karşıyaka'da geçen sezon da takımın birinci kalecisi olan 22 yaşındaki Erhan'ın yanı sıra 19 yaşındaki Mehmet, aynı yaştaki Erdoğan ve 18 yaşındaki Efe, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde takımla çalışıyor. Henüz profesyonel tecrübesi bulunmayan Mehmet, geçen sezon da takımla antrenman yaptı. Geçen yıl zaman zaman takımla çalışan Erdoğan ve Efe, ilk kez bu sezon profesyonel sözleşme imzalayacak.



Yeşil kırmızılılarda kaleyi yine geçen sezonki performansıyla Süper Lig ekiplerinin radarına giren Erhan koruyacak. Diğer 3 genç ise teknik direktör Atilla Güneş'ten şans bekleyecek. Taraftarın gönlüne taht kuran isimlerden olan Erhan, camiaya, "Bize güvenip destekleyin" mesajını iletirken Mehmet, Erdoğan ve Efe ise çok çalışıp formaya layık olacaklarının sözünü verdi.



Karşıyaka'da kadrodan ayrılan 6 futbolcudan Cenk'in Şanlıurfaspor, Ali Kemal'in Zonguldak Kömürspor'la anlaşmasından sonra Tugay'ın da 3'üncü Lig takımlarından Diyarbekirspor'la söz kestiği öğrenildi. Takımdan ayrılan diğer futbolcular Okan, Behram ve Bartu ise kulüp arayışında.