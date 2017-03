Karşıyaka'da kavganın yankıları sürüyor

Spor Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki Tokatspor'a yenilen Karşıyaka'da maçtan sonra soyunma odasında yedek kaleci Behram ile genç oyuncu Battal arasında yaşanan kavganın yankıları, bugün de sürdü

Kramponların havada uçuştuğu kavgayı antrenörler ve diğer oyuncular güçlükle önlerken yaşananlara çok sert tepki gösteren teknik direktör Atilla Güneş, olayla ilgili olarak şunları söyledi:



"Her takımda yaşanabilecek şeyler ama bu fazla oldu. Karşıyaka'da hiç kimse vazgeçilmez değil. Bu kulüpten kimler geldi, kimler geçti. Sezon başında Karşıyaka formasını yere düşürtmedim, bu saatten sonra da düşürtmem. Amaç ve hedef birliktelikleri olanlarla yoluma devam ederim."



Atilla Güneş, "Kulübün içinde bulunduğu durumu, kimsenin kullanmasına izin vermem" sözleriyle transfer yasağına atıfta bulunurken şöyle devam etti:



"Her müsabaka öncesi söylediğim bir şey var: Maç kaybedebiliriz ama biz birbirimizi kaybetmemeliyiz. Play off'a kalırız ya da kalmayız, sorun değil. Önemli olan Karşıyaka'ya uygun davranmak. Bu formayı giyen hiç kimsenin böyle hareket etmeye hakkı yok. Hem oyunculuğum, hem sportif direktörlüğüm dönemimde kol kırılır, yen içinde kalır felsefesini güttüm. Ama böyle bir konuda asla taviz vermem."



Yönetimin uyarılara rağmen gerginliği artıran Battal'a tepkili olduğu, futbolculara ceza verilip verilmeyeceğiyle ilgili kararın yarın netleşeceği bildirildi.



TOKAT'TA NELER OLDU



Karşıyaka'nın Tokatspor'a mağlup olduğu karşılaşmada ilk gerginlik, Mahmut'un ilk yarıda kırmızı kart görmesinin ardından yaşandı. Futbolcular arasındaki el kol hareketleriyle gerilen ortamı, devre arasında teknik direktör Atilla Güneş yatıştırmaya çalıştı. Müsabaka bitiminde Battal'ın tecrübeli oyunculara tepki gösterip ilk yarıda yaşanan bazı olayları hatırlatması üzerine soyunma odası karıştı. Yedek kaleci Behram ile Battal birbirlerinin üzerine yürürken kramponların havada uçuştuğu kavga güçlükle önlendi. Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ, yurt dışında olduğu için Tokat'a gitmezken, diğer yöneticiler de takımı bu kritik deplasmanda yalnız bırakmıştı.



KRİZ ÜSTÜNE KRİZ



Karşıyaka'da bu sezon futbolcular, teknik heyet ve yönetim arasında yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmedi. İlk yarıda antrenman boykotları sonrası Battal, Ali Say, Ali Kemal, Behram ve İbrahim Kaş, kadro dışı bırakılırken futbolcular da arkalarında durmadığı gerekçesiyle o dönemin teknik direktörü Soner Tolungüç'ün görevden alınmasını istediler. Yönetim, taraftarın destek verdiği Soner Tolungüç'ü görevde tutarken tecrübeli teknik adam ve oyuncular arasında yine taraftarın çabasıyla zoraki barış sağlandı. Ligin ikinci yarısında ise teknik direktör Turgut Uçar döneminde önce Onur, ardından Ali Say kadro dışı bırakıldı. Başkan Mutlu Altuğ'un olaydan sonraki Ali Say'a sahip çıkan açıklamalar yapınca Uçar'la ipler koptu. Kadro dışı kalan iki futbolcu, Atilla Güneş göreve gelir gelmez ilk gün affedildi. Yeşil kırmızılı kulüpte bu defa da Battal-Behram kavgası gündeme geldi.