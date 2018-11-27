Karşıyaka'da Kuş havalandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Mesut Toros yönetiminde son 7 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, tek yenilgiyle yükselişe geçen Karşıyaka'da golcü Hakan Kuş da uçuşta

Karşıyaka'da Kuş havalandı
27 Kasım 2018 Salı 14:55

Sezonun ilk haftalarında suskun kalan Hakan, 2-1 kazanılan Yeni Orduspor deplasmanında 1 gol, 1 asistle galibiyette başrol oynadı. Bergama Belediyespor deplasmanında da uzatmanın son saniyesinde 1-1 eşitliği getiren golü atan Hakan, son 3 haftayı 2 golle geçti. Geçen sezon devre arasında Can Erdem'in ayrılmasıyla eldeki tek santrfor olarak kalan Hakan Kuş, bu sezon 14 maçta 4 gol attı. Kadronun en skorer ismi konumundaki Hakan'a pazar günü Adıyaman 1954 maçında da büyük iş düşecek.

Önceki Haber
Baba olmak isteyenlere önemli uyarı!
Sonraki Haber
Müslüm Gürses anısına takım kurdular
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.