Karşıyaka'da lisans sıkıntısı

Spor Toto 2'nci Lig'de takımı Karşıyaka, 2016 yılı için Ulusal Kulüp Lisansı başvuru sürecinin son günü olan 31 Mart'ta mali evrakını tamamlayamadı. Yeşil kırmızılı yönetimin, kulüpten 30 bin TL civarında alacağı bulunan yeminli mali müşavirden imza alamadığı, bu nedenle lisans için mali evrakı Futbol Federasyonu Kulüp Lisan Kurulu'na teslim edemediği öğrenildi

Karşıyaka, mali müşavirle anlaşırsa eksiklerini 7 iş günü içinde tamamlayıp Federasyona sunmaya çalışacak. Futbol Federasyonu, 2'nci Lig'de lisans başvurusunu geç yapan kulüplere 40 bin TL ceza veriyor.



Federasyon, kulüplere her bir kriterdeki eksikliklerden de ayrı ayrı ceza kesiyor. Başvurunun son günü olan 31 Mart'ı takip eden 7 iş günü içerisinde lisans başvurusu yapamayan kulüpler ise yeni sezonda liglere alınmıyor. Lisans kurulunda kulüpler mali, personel, idari, sportif, hukuki ve altyapı kriterlerine göre değerlendiriliyor.



Son 2 yılda Ulusal Kulüp Lisansı'nı son anda alarak puan silme cezasından kurtulan Karşıyaka'nın başvuruyu tamamlasa dahi yeni sezonda 10 milyon TL'yi aşması kesin olarak görülen eski futbolcularına olan borçları nedeniyle lisansını yenileme ihtimali çok zor. Karşıyaka, Ulusal Kulüp Lisansı çıkaramazsa 2017-18 sezonuna en az eksi 3 puanla başlayacak.

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