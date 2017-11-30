Karşıyaka'da Mahmut beğeni topladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Konya Anadolu Selçukspor maçına odaklanan Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Mahmut Temur, bu sezon attığı goller ve sergilediği performansla alkış topluyor

Son olarak Ottocool Karagümrük deplasmanında 2 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi futbolcu, 5-3'lük galibiyette önemli rol oynadı. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran Mahmut'un skora katkı sağlaması hem teknik heyetin hem de taraftarların yüzünü güldürdü.



2015-16 sezonunun ikinci yarısında geldiği Karşıyaka'da o sezon 1 gol atabilen ve 1. Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 28 yaşındaki tecrübeli krampon, geçen sezon 2. Lig'de yine sadece 1 kez rakip fileleri sarsabildi. Bu yıl şimdiden 4 gole ulaşan Mahmut, 7 golü bulunan Can Erdem'den sonra yeşil-kırmızılı ekibin en skorer ismi oldu.



Öte yandan eski asbaşkan Nazım Torbaoğlu'nun, Karagümrük galibiyeti öncesi sözünü verdiği 100 bin TL primi ödemesi de doping etkisi yarattı.