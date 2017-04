Karşıyaka'da moraller bozuk

İstanbul'da aldığı Sarıyer yenilgisiyle 4 hafta önce play off hattındaki yerini kaptırdığı 5'inci sıradaki Kastamonuspor 1966'nın 3 puan gerisine düşerken moral kaybına da uğradı

Ligin ikinci yarısında gurbette yalnız düşmesi haftalar önce kesinleşen Kayseri Erciyesspor ve aynı korkuyu yaşayan Tuzlaspor'u yenebilen Karşıyaka, dış sahada 5 maçtır 3 puana hasret kaldı. Bu 5 karşılaşmayı 2 beraberlik, 3 yenilgiyle geçen yeşil kırmızılılarda yüzlerce taraftarın akın ettiği son Sarıyer deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi moralleri alt üst etti.



Grupta 47 puanla altıncı sıraya gerileyen Karşıyaka, kalan 4 maçta Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor (D), 1461 Trabzon ve Menemen Belediyespor'la (D) karşılaşacak. 50 puanla beşinci sıraya çıkıp play off hattına tırmanan Kastamonuspor'un sezonun ikinci yarısında oynadığı 13 maçta hiç yenilmeden 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etmesi, yeşil-kırmızılı taraftarları endişelendiriyor. Kastamonuspor 1966, kalan 4 maçından 3'ünü ikinci yarıda 6'da 6 yapıp rakiplerine puan kaptırmadığı evinde oynama avantajına sahip. Karşıyaka'da Sarıyer'de arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Metin, aynı zamanda cezalı duruma da düştü. Arif de ayak bileğinden sakatlandı.



4'TE 4 ŞART



Karşıyaka teknik direktörü Atilla Güneş, play off hedefine ulaşmak için son 4 maçı da kazanmaları gerektiğini söyledi. Bu sezon ilk kez play off barajının 3 puan gerisinde kalan Karşıyaka'da Sarıyer deplasmanında sahada kazanma adına hiçbir varlık gösteremediklerini belirten Atilla Güneş, şunları söyledi:



"O kadar yolu gelip bizi yalnız bırakmayan, kendi evimizde hissettiren taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüz. Grupta Kastamonuspor'un beklenmedik çıkışı bütün dengeleri alt üst etti. 4 hafta öncesi takip edilen takımken, takip eden konumuna düştük. Kalan 4 karşılaşmayı da kazanmamız gerekiyor. Göreve ilk geldiğim gün söylediğim gibi play off şansımız binde 1 bile olsa sonuna kadar kovalayacağız. Pes etmeden devam edeceğiz."



İSTANBUL YEŞİL KIRMIZI



Sarıyer deplasmanı için İstanbul'a 11 otobüsün yanı sıra özel araçlar ve havayoluyla giden binin üzerinde Karşıyaka taraftarı, mega kenti tezahüratlarla inletti. Başkan Mutlu Altuğ ve son Tokat deplasmanına gitmedikleri için eleştirilen yöneticiler de taraftar otobüsleriyle İstanbul yolculuğu yaptı. Eski başkan ve yöneticiler de Sarıyer'de tribündeydi. Karşıyakalılar, karşılaşma öncesi vapurla Boğaz turuna çıktılar. Yeşil kırmızılıların Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 90 dakika verdikleri destek, Karşıyarka'nın kazanmasına yetmedi.