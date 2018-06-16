Karşıyaka'da Mustafa umudu

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesinde iç transferde kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Karşıyaka'da Mustafa Aşan konusunda umutlu gelişmeler var. Bu ligde futbolcular askerliklerini tecil ettiremedikleri için forma giyemeyecek takım kaptanı Mustafa için kalma ihtimali doğdu. 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi son günlerde liderlerin yaptıkları açıklamalar, seçim sonrasında bedelli askerlik çıkacağı beklentisini artırdı

Yönetimle tekrar görüşen 29 yaşındaki futbolcu, kalmak için son 4 sezondan kalan alacaklarını talep etti. Taraflar arasında pazarlık sürüyor. Karşıyaka'ya ilk kez 2014-15 sezonunda transfer olan tecrübeli ön libero, takımda 2015-16 sezonunun devre arasından bu yana aralıksız forma giyiyor. Geçtiğimiz günlerde iç transferde 9 futbolcunun alacaklarını kapatıp sözleşme yenileyen Karşıyaka, Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin'le henüz anlaşamadı. Mahmut ise Almanya Bölgesel Lig takımlarından Alemannia Aachen'a gitti. Karşıyaka'da genç futbolcular yarın tesislerde toplanıp pazartesi günü antrenmanlara başlayacak.

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