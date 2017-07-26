Karşıyaka'da şirketleşme konuşuluyor

Karşıyaka camiasının önde gelen isimleri, kulübün şirketleşmesiyle ilgili girişimlere soğuk yaklaştı

Önde gelen isimler, iddiaları inandırıcı bulmadıklarını söylerken, en sert çıkışı Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral yaptı. "Karşıyaka satılık değildir" diyen Büyükoral, yönetimin böyle bir teklifi kongreye getireceğine inanmadığını belirterek, "Konuyla ilgili bilgim yok. Biz sponsorluğa açığız ama şirketleşme ve hisse satışına kapalıyız. Genel kurulda bunu Karşıyakalıların da kabul edeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.



Düşünceleri nedeniyle eski kafalı gibi görülmemesi gerektiğini belirten Cihan Büyükoral, "Şirketleşme ancak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulübün borsaya açılmasıyla olur. Evet borcumuz var ama önümüz de açık. Stat projemizin ihalesi yapıldı ve önemli bir aşamaya geldi. Hemen ardından yeni salon projemiz var. Buralardan isim hakkı gelecek. Doğru planlamayla Süper Lig'e çıkıp borsaya açılabiliriz. Önümüzde tesisleşme için bu kadar fırsat varken, Karşıyaka'ya yatırım yapılıyorken geleceğimizi ipotek altına almak doğru değil" ifadesini kullandı. Eski başkanlardan Cenk Karace, iddiaya temkinli yaklaşıp, "Firmanın Karşıyaka'ya neden ilgi duyduğu meçhul" dedi.



Cenk Karace, "Mehmet Sepil, Göztepe'yi devraldı ama Göztepeli'ydi. Söz konusu holdingin bu kadar borcu olan bir kulübe neden talip olduğu düşünülmeli. Eğer iddia doğruysa ve yönetime mantıklı gelirse, teklifi kongreye getirir" değerlendirmesini yaptı.



Eski başkanlardan ve eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, geçmişte Yaşar Holding çatısı altında kulübü şirketleştirmeyi denediklerini hatırlatarak şunları söyledi: "Şirketleşme kapsamlı bir iş. Şirketler dernekler gibi değildir, kar etmeye bakarlar. Kar etmeyen bir şirket de yaşayamaz, kapatılır. Böyle bir projeyi hayata geçirmek çok detaylı ve zor bir iş. Haberleri internet ve gazeteden okudum. Açıkçası bana inandırıcı gelmedi."



Önceki dönem başkanı Fatih Diniz ise, şirketleşmenin kötü bir fikir olmadığını ancak doğru ellerde yapılması gerektiğini savundu. Diniz şöyle konuştu: "Yeniden yapılanmaya itirazım yok ancak kiminle yola çıktığın önemli. Dışarıdan gelip kulübü şirketleştirip hisselerinin yarısını devralmak isteyen bir grup inanın sadece yarısıyla kalmaz, bir şekilde kontrolü tamamen eline geçirir. Böyle kritik bir konuda yetki yönetimde değil genel kuruldadır. Ben bu iddianın arkasında somut bir durum olduğunu düşünmüyorum. Kulübe yıllardır destek olan Yaşar Holding'in tavrının ne olacağı gibi bir sürü bilinmez var. Bence bu iddiaların sebebi yalnızca gündemi meşgul etmek."





MAÇ TRAFİĞİ BAŞLIYOR



İkinci Lig'de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Karşıyaka'da hazırlık maçlarının programı belli oldu. 3'üncü Lig ekiplerini tercih eden Karşıyaka, kampta 30 Temmuz'da Bergama Belediyespor, 1 Ağustos'ta Diyarbekirspor, 3 Ağustos'ta ise Erzincanspor'la karşılaşacak. İzmir'e 4 Ağustos'ta dönecek yeşil kırmızılı ekip, lig maratonu öncesi en az 1 hazırlık maçı daha oynamayı daha planlıyor.