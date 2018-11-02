Karşıyaka'da taraftar 106. yılı kutladı

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 106'ncı yıl dönümünü kutladı.

02 Kasım 2018 Cuma 10:35

Süleyman Gülen-Futbolda geçen sezon düştüğü TFF 3'üncü Lig’de altyapı patentli kadrosu ve kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan yeşil kırmızılılarda binlerce taraftar, Karşıyaka Çarşısı’nda toplandı. Başkan Turgay Büyükkarcı, başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticiler ve futbol takımının kaptanları Mustafa Aşan, Battal ve Cenk de taraftarla birlikte kutlamalara katıldı.

Temelleri 1 Kasım 1912’de atılan Kaf-Kaf’ta taraftarlar kutlamaların startını saat 19.12’de meşaleler yakıp işaret fişekleri ve havai fişekler atarak verdi. Bu alandaki kutlamaların ardından kortej oluşturup Yalı Caddesi’ni trafiğe kapatan Karşıyakalılar, sevda yürüyüşü adını verdikleri organizasyonla ihalesi 2 kez iptal edilip yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı’nın inşaat alanına kadar yürüdü.

Stat çevresindeki bariyerleri aşan taraftarlar, kutlamalara statta meşaleler yakıp Karşıyaka tezahüratları yaparak devam etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka kutlama #karşıyaka
Önceki Haber
Cemal Mehmethanoğlu, Tuncay Özkan'ı ve Engin Altay’ı Ziyaret Etti
Sonraki Haber
Ahmet Kural ifadeye çağrıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.