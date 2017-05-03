Karşıyaka'da Tayfun beklemede

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka'da sözleşmesi ay sonunda bitecek isimlerden Tayfun, şartlar yerine gelirse takımda kalabileceğini söyledi. Başakşehir'den geldiği yeşil kırmızılı ekipte 2 sezondur forma giyen, kulüpte bu sezon en son sözleşme yenileyen isim olmasına rağmen 7 gol, 18 asistle takıma önemli katkıda bulunan kanat oyuncusu, "Kulüpte kongre kararı sonrası belirsizlik var. Benimle kimse görüşmedi ama şartlar yerine getirilirse kalırım" dedi.



"Annem de İzmir'de yaşıyor. Burayı seviyorum ama kalmam için kulüp planlamasında 180 derece değişiklik olması lazım. Yoksa kalmam zor" diyen 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu, "Gelecek sezon yapılanmasında bence mevcut kadronun korunması büyük önem taşıyor. Öncelikle oyuncuların haklarını vermek gerekiyor. Biz kötü şartlarla ligi altıncı sırada bitirdik. Bu şartların düzeltilmesi lazım. Düzelmezse gerçekten çok zor olur. Camianın kenetlenmesi gerekiyor yoksa ne yazık ki Karşıyaka'da futbol şubesini daha kötü günler bekliyor" diye konuştu.