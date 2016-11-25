Karşıyaka'da Tayfun sıkıntısı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sarıyer galibiyetiyle üst sıralardan kopmayan Karşıyaka'da Eyüpspor deplasmanı öncesbi Tayfun telaşı yaşanıyor. Takımın en formda ismi olan gurbetçi kanat oyuncusu, adalesindeki ödem nedeniyle son iki gündür antrenmanlara çıkamadı. Ağrıları devam eden Tayfun'un pazar günkü maça yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi

Transfer döneminin bitmesine saatler kala takımda kalmasına rağmen kısa sürede form tutan Tayfun, 8 maçtır ilk 11'in değişilmez isimlerinden oldu. Yıldız futbolcu bu periyotta biri son maçta Sarıyer'e olmak üzere 3 gol atarken asistleriyle de takıma önemli katkı yaptı.



Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki saha bakımda olduğu için Menemen'de çalışan yeşil-kırmızılılarda Eyüp deplasmanı öncesi Mustafa Aşan ve Zeki'nin 7'şer maçlık cezaları biterken Arif'in de cezası sona erdi. Cezalı Can ise forma giyemeyecek. Bu sezon hiçbir maçta olay çıkarmayar taraftarlar, Eyüp İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun maça girişlerine yasak koymasına sosyal medyada tepki gösterdi. Bu arada taraftarların 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nden 1 gün önce oynanacak Menemen Belediye maçında kulübe destek olmak için hazırlattığı özel biletlerin satışına başlandı.



İBRAHİM KAYIPLARDA



Karşıyaka'da geçtiğimiz haftalarda prim krizyle başlayan antrenman boykotu sonrası Ali Say, Ali Kemal, Battal ve Behram'la birlikte kadro dışı bırakılıp affedilmeyen tek isim olarak kalan İbrahim Kaş, kayıplara karıştı. Yönetimin ilk etapta 5 gün izin verip, ardından U19 takımıyla çalışmasını tebliğ ettiği tecrübeli stoper, kulübe sakat olduğunu dair rapor gönderip altyapıyla hiçbir antrenmana katılmadı. Karşıyaka, İbrahim'in çalışmaya çıkmadığını noter kanalıyla tespit ettirdi. Sezon başında peşinatı tam ödenen futbolcunun önümüzdeki günlerde kalan alacakları için Futbol Federasyonu'na başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.



