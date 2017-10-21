Karşıyaka'da teknik direktör istifa etti!

Yeşil-kırmızılı kulüpte geçen sezondan bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen teknik adamın yarın istifasıyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. Karşıyaka, bu sezon Teknik Direktör Güneş yönetiminde 9 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Grupta 7 haftadır kazanamayan, FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun verdiği cezalar nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka, 1 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.