Karşıyaka'da teknik direktör istifa etti!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Zonguldak Kömürspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka'da Teknik Direktör Atilla Güneş, müsabakanın ardından istifa etti

Yeşil-kırmızılı kulüpte geçen sezondan bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen teknik adamın yarın istifasıyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. Karşıyaka, bu sezon Teknik Direktör Güneş yönetiminde 9 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Grupta 7 haftadır kazanamayan, FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun verdiği cezalar nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka, 1 puanla 17'nci sırada yer alıyor.