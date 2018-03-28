Karşıyaka'da tesisler yenileniyor

Futbol şube sorumlusu Hakan Çeliker'in desteğiyle gübreleme, ilaçlama, bakım ve sulaması yapılan saha zemininde çimler yeniden yeşermeye başladı.
Tesislerin yenilenmesi kapsamında basketbol altyapısının kullandığı iki salonun dışı ve içi boyatıldı. Salonların elektrik tesisatı tamiratı, soyunma odaları revizesi, iç ve dış kapı onarımları tamamlandı. Salon duvarlarına reklam panoları asıldı.
Futbol altyapısının kullandığı tesisler de revizyondan geçiyor. A takımda transfer yasağı bulunan kulüpte iskelet kadro oluşturması amacıyla altyapıya farklı kentlerden yapılan yeni transferlerin kalacağı lojman yeniden düzenlendi.
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