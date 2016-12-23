Karşıyaka'da Tolungüç ısrara dayanamadı, kalıyor

Karşıyaka'da görevi bırakmayı düşünen teknik direktör Soner Tolungüç, ısrarlar üzerine kalmaya karar verdi

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da yıprandığı gerekçesiyle görevinden ayrılmayı planlayan teknik direktör Soner Tolungüç, yönetim ve taraftarın kalması yönündeki ısrarı üzerine kararından vazgeçti. Taraftarlar Tolungüç'ün ayrılmaması için sosyal medyada kampanya başlatıp, tecrübeli teknik adamı mesaj yağmuruna tuttu.



Ali Say ve Battal gibi futbolcular da özel olarak görüştükleri teknik direktörlerinden görevinde kalmasını rica etti. Yönetimle bugün toplantı yapan Soner Tolungüç, kurmayların da ısrarı üzerine istifa fikrinden vazgeçti. Yarın antrenmanlara başlayacak Karşıyaka'da Tolungüç, pazartesi günü yeniden işbaşı yapacak.



Karşıyaka'nın 27 Aralık'ta planlanan Antalya kampı ise 2 Ocak'ta start alacak.