Karşıyaka'da üst üste yenilgi şoku!

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta öne geçtiği Eyüpspor deplasmanını 2'nci yarıda yediği gollerle 2-1 kaybeden Karşıyaka, maçın sona ermesiyle birlikte şok geçirdi

Son olarak 6'ncı haftada Aydınspor 1923'e yenilerek ilk 5'in dışında kalan Karşıyata, Eyüpspor yenilgisiyle kendisini 6'ncı sırada buldu. Yeşil kırmızılı ekip, son 5 haftada oynadığı 3 deplasman maçını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezon evinde 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle müthiş bir grafik ortaya koyan Karşıyaka, deplasmanda ise 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 4 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. İç sahada 18 gol atan İzmir ekibi gurbette 4 kez ağları sarsabildi.



Eyüpspor deplasmanına iyi başlayıp golü de bulmalarına rağmen yedikleri golle çabuk demoralize olduklarını söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "İkinci yarıda orta sahamız oyundan düştü. Sonuçta yarışta her takım birbirini yenebiliyor. Şu an 23 puandayız. Devre arasına kadar kalan 3 maçta 28-30 puan aralığına ulaşırsak ilk yarı hedefimizi tutturmuş olacağız" dedi.



7 haftalık cezaları sona eren Mustafa Aşan ve Zeki'yi takım oyununa tam hazır olmadıkları gerekçesiyle ilk 11'de sahaya süremediğini açıklayan Soner Tolungüç, "Uzun süre maç temposundan uzak kaldılar. Bir an önce hazır hale gelmeleri için çalışacağız" dedi.



KARŞIYAKA KAPTANA AĞLIYOR



Karşıyaka, Tunç Kaptan lakaplı taraftarı Tuncay Coşkunışık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Pazar günü Bodrum'da henüz 43 yaşında geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman Tuncay Coşkunışık, bugün ikindi namazının ardından Mustafa Kemal Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verildi.