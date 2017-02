Karşıyaka'da yeni teknik direktör Güneş

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında Soner Tolungüç'ün yerine göreve gelen Turgut Uçar'ın geçen hafta yaşanan Ali Say krizinden sonra alınan 3-0'lık Hatayspor mağlubiyeti yüzünden istifa ettiği Karşıyaka'nın başına sportif menajer Atilla Güneş getirildi

Karşıyaka'da Tolungüç'ün istifasının ardından da teknik direktörlük için teklif götürülen ancak ikna edilemeyen Atilla Güneş, bu defa kabul etti. Karşıyaka'nın altyapısından yetişen ve futbolu profesyonellikle tanıştığı yeşil kırmızılı kulüpte bırakan 43 yaşındaki Atilla Güneş, ilk teknik adamlık deneyimini de yine Karşıyaka'da yaşayacak.



Zor dönemde elini taşın altına koyması gerektiği için teklifi kabul ettiğini söyleyen Atilla Güneş, şunları söyledi:



"Birçok kişiden ısrarlı telefonlar aldım. Ben Karşıyaka'nın neferiyim. Camiayı, kulübün durumunu, Karşıyaka'nın dinamiklerini çok iyi biliyorum. Bu kadroyla kuruluşundan beri birlikteyim. Sevgi ve ilgiyle çalışacağız. Arkadaşlık üst seviyede olacak. Hem futbolcuların, hem de camianın yüzü gülecek. Çok çalışıp taraftarımızın desteğiyle başarılı olacağız."



Play off hattında yer alan Karşıyaka'nın başında ilk maçına bu hafta Aydınspor 1923 deplasmanında çıkacak Atilla Güneş'in yardımcılıklarını Evren Nalbant ve Hasan Arabacı yapacak.



İLKLER KARŞIYAKA'DA



Karşıyaka'nın yeni teknik sorumlusu Atilla Güneş, kariyerinde ilkleri yeşil kırmızılı kulüpte yaşadı. Karşıyaka'da 1993'te profesyonel olan Güneş, 1994-95 sezonunda Süper Lig'e son yükselen takımda kaptanlık yaptı. 1995-96'da son kez Süper Lig'de yer alan kadroda da forma giyen Güneş, ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu. Futbolculuk döneminde Göztepe, Siirtspor, Osmanlıspor, Kocaelispor ve Ankaraspor'da forma giyen Atilla Güneş, 2005'te yine kaptan olarak döndüğü Karşıyaka'da 2008-09 sezonunda oynanan Türkiye 1'inci Lig finalinden sonra futbolu bıraktı. Kulüpte 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında sportif menajer olarak çalışan Güneş, geçen sezonun son 9 haftasından bu yana aynı görevi yapıyordu.



ALİ SAY VE ONUR'A JET AF



Karşıyaka'da teknik direktörlük görevine Atilla Güneş'in getirilmesinin ardından geçen hafta Turgut Uçar'la tartışarak kadro dışı kalan Ali Say ve Onur Kıntaş, affedildi. İki futbolcu, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Güneş yönetiminde yapılan ilk antrenmanda yer aldı. Onur, oynatılmamasına tepki gösterdiği, Ali ise Uçar'la tartıştığı için kadro dışı bırakılmıştı. Uçar'la yönetimin arası, Başkan Mutlu Altuğ'un kadro dışı kalan Ali Say'a sahip çıkan demecinin ardından açılmıştı.