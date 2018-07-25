Karşıyaka'dan bir tek o gitmedi

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da son yıllarda pek çok futbolcu kulüpten ayrılıp başka takımlara giderken, kaptan Mustafa Aşan, altyapıdan yetişen oyuncuların dışında gemiyi terk etmeyen tek isim olarak dikkat çekiyor

Yönetimin geçen ay yeniden anlaştığı tecrübeli ön libero ilk kez 1. Lig'de 2014 yılında giydiği yeşil-kırmızılı formayı iki defa küme düşme acısı yaşamasına rağmen sırtından çıkarmadı. Kaf-Kaf'ta 1. Lig ve 2. Lig'de toplam 3.5 sezon forma giyen Mustafa, 2018-19 sezonunda 10 yıl sonra 3. Lig'de mücadele edecek.

Orta sahadaki çalışkanlığı, hırslı futbolu ve mücadeleci karakteriyle taraftarlardan bol bol alkış alan 29 yaşındaki futbolcu, 3. Lig'de son olarak 2008 yılında İnegölspor formasını terletmişti. Yeşil-kırmızılı ekipte toplam 104 müsabakada görev alan Mustafa Aşan, yeni sezonda yine kaptanlık pazu bandını takacak. Süper Lig tecrübesi de olan usta krampon genç meslektaşlarına yine ağabeylik yapacak. Mustafa Aşan, aynı zamanda takım içi disiplini sağlama konusunda teknik heyete yardım edecek.

ESKİ BAŞKAN ÜNAL KAMALI VEFAT ETTİ

KARŞIYAKA'nın eski başkanlarından Ünal Kamalı, bir süredir yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Karşıyaka'da 1993-97 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, futbol şube başkanlığı ve 2. başkanlık yapan Ünal Kamalı, 1997-99 yıllarında iki dönem kulüp başkanlığı görevini üstlendi. Kamalı için yarın saat 12.00'de KSK Yelken Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Merhumun cenazesi öğle namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak.