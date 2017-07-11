Karşıyaka'dan Cenk'e teklif var

Yeni sezonda Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup takımı Karşıyaka, iç transferde sözleşme yenileyemediği isimlerden Cenk Özbey'e 188 bin TL'si geçen sezondan alacağı, 362 bin TL de yeni sezon ücreti olmak üzere toplam 550 bin TL önerdi

Yönetim, Cenk'e bu parayı taksitlere bölerek ödemeyi teklif etti. Geçen sezon 34 maçın 32'sinde ilk 11'de forma giyerek 3 gol atan 26 yaşındaki stoper teklifi düşünmek için süre istedi. Sözleşmesi biten isimlerden Mahmut'la prensipte anlaşan Karşıyaka, alacağı ödenmediği için serbest kalan Ali Kemal'in menajeriyle de bir araya gelerek yeni sözleşme teklif etti.



Kontratı biten isimlerden forvet Okan Şahingöz'le de anlaşamayan yönetim, geçen sezon 7 gol atan 23 yaşındaki futbolcuya son olarak yıllık 250 bin TL teklif ederek beklemeye geçmişti. Sezon öncesi antrenmanlara 17 Temmuz Pazartesi günü başlamayı kararlaştıran Karşıyaka, futbol, basketbol ve voleybol takımlarının forma ile antrenman malzemeleri için Legea firmasıyla anlaştı. Geçen sezon lig öncesi ve lig başladıktan sonra forma tedarik etmekte sorun yaşayan Karşayaka, bu sezon aynı sıkıntıyı çekmemek için erken önlem aldı. Yönetim, tesislerin bakımı için bir temizlik firmasıyla da anlaşmaya vardı.