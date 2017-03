Karşıyaka'dan Gümüşhanespor'a 3 gol

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Karşıyaka, sahasında lider Gümüşhanespor’u Can’ın golleriyle farklı yendi: 3-0. Karşılaşmayı Atatürk Stadı’nda 1000 biletli taraftar izledi

Yeşil kırmızılılar, bu skorla bitime 7 karşılaşma kala 44 puana ulaştı. Gümüşhanespor, 55 puanda kaldı. Mücadelede Karşıyaka’nın genç kalecisi Erhan Erentürk’ü Kayserispor’un scout ekibi izledi.



20'inci dakikada Karşıyaka penaltı kazandı. Ali Say’ın sağ kanattan yaptığı ortayı Tayfun ceza sahasında kafayla indirdi. Ali Sakal, uzaklaştırmak istediği topa koluyla müdahale edince Hakem Onur Karabaş, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Can topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



37'nci dakikada ev sahibi ekip, yine Can’la farkı 2’ye çıkardı. Tayfun’un pasıyla ceza yayı önünde buluşan Can, gelişine yerden sert bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 2-0.



42'nci dakikada Gümüşhanespor etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ali Özgün’ün şutunda köşeyi kapatan kaleci Erhan, yatarak topu kontrol etti.



47'nci dakikada Karşıyaka Can’ın hat-trick yapmasıyla üçüncü golü buldu. Tayfun’la verkaç yapan tecrübeli futbolcu ceza alanına girer girmez müthiş bir şutla kaleci Hasan Hüseyin’i avladı: 3-0.



70'inci dakikada gelişen Karşıyaka hızlı hücumunda Ali Say, sol çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyi de geçerek vurdu, top yandan auta çıktı.



77'nci dakikada konuk ekipten Cumhur, yaklaşık 25 metre mesafeden kaleyi yokladı, top yandan az farkla auta çıktı.



STAT: Atatürk



HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Gökmen Olgaç (xx), Candaş Erbil (xx)



KARŞIYAKA: Erhan (xxx)- Abdülhamit (xxx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xxx), Arif (xx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk.79 Fatih xx), Ali Say (xx), Mahmut (xxx) (Dk.71 Okan xx), Tayfun (xxx), Can (xxxx) (Dk.84 Hakan)



GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x)- Ali Sakal (x) (Dk.46 Zahit x), Taşkın (xx), Cem (x) (Dk.70 Muhammed x), Cumhur (xx), Ali Özgün (x), Taner (xx), Mehmet Cansın (xx), Rahmi Muhammet (x), Mehmet Önkuzu (x) (Dk.60 Alperen xx), Rıdvan (x)



GOLLER: Dk.20 (penaltı), Dk.37, Dk.47 Can (Karşıyaka)



SARI KARTLAR: Arif, Can, Mustafa Aşan, Tayfun, Abdülhamit, Fatih (Karşıyaka), Cumhur, Rıdvan (Gümüşhanespor)





BİLETLRDEKİ İNDİRİM DE TRİBÜNÜ DOLDURMADI



SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup takımı Karşıyaka’da yönetimin lider Gümüşhanespor’la hafta içinde oynanan maçında taraftar desteğini takımın arkasına almak için bilet fiyatlarında yaptığı indirim, tribünü doldurmaya yetmedi. Bilet fiyatlarını 20 TL’den 10 TL’ye çeken yeşil kırmızılılarda az sayıda taraftar takımlarına 90 dakika boyunca destek oldu.



TEK DEĞİŞİKLİK



Karşıyaka teknik direktörü Atilla Güneş, İnegölspor’la oynanan son deplasman maçının ilk 11’inde tek değişiklik yaparak takımını lider karşısında sahaya sürdü. Karşıyaka'da Battal’ın yerine ilk 11’de Mahmut oynadı. Mahmut, son olarak 2'nci yarının ilk haftasındaki Bugsaşspor mücadelesinde as kadroda görev yapmıştı.



GÜMÜŞHANESPOR'DA GALİBİYET PRİMİ 8000 TL



Ankaragücü’yle kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine girişen lider Gümüşhanespor’da yönetim, maç öncesi futbolcularına 8’er bin TL galibiyet primi vaat etti.



ABDULLAH YEDEK KULÜBESİNDE



Sezon başında Karşıyaka’yla antrenmanlara çıkan ancak transfer yasağı aşılamadığı için Gümüşhanespor’un yolunu tutan Abdullah Çoban, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



CAN'DAN PENALTI



Karşıyaka’da bu maça kadar attığı 10 golle takımın en skorer ismi olan Can Erdem, mücadelenin ilk yarısında penaltıdan ağları sarstı. Can, bu sezon daha önce ilk yarının son haftasında Menemen Belediyespor’a karşı penaltıyı değerlendirememiş, iç sahadaki son Kırklarelispor randevusunda ise yine beyaz noktadan gol atmayı başarmıştı.