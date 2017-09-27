Karşıyaka'dan Pehlivan'a tepki

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Karşıyaka'da yönetim, hem görevinden ayrıldığını hem de sezon başında imzaladığı sponsorluk sözleşmesini feshedeceğini açıklayan Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan'a tepki gösterdi

Sözleşme gereği takımın tribün hasılatlarını da alan Pehlivan'ın peşinat, prim ve deplasman masrafları gibi ödemeleri geciktirmesine daha önce de tepkili olan ancak anlaşmanın bozulmaması için sessiz kalan yeşil-kırmızılı yönetim, kendilerini hedef alan açıklamalar sonrası sesizliğini bozdu. Resmi internet sitesinden yapılan yönetim açıklamasında, "Son derece yakışıksız ve haksız açıklamaları dikkatle ve cevap hakkımızı zamanı gelince kullanmak üzere takip etmiş bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı.



Kulübün kapısının her zaman Karşıyaka'ya destek olmak isteyen herkese açık olduğuna vurgu yapan açıklama şöyle devam etti: "Bu bağlamda 1 Ağustos 2017 tarihinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde imzalanan anlaşma çerçevesinde ilgili firma yetkilisi olduğunu beyan eden kişinin, mevzubahis anlaşma uyarınca yönetimimizin birçok kez ikazına rağmen geciken taahhütlerini 25 Eylül 2017 tarihinde yerine getirmesi beklenirken, bugün basın yoluyla kulübümüze ve teknik ekibimize çirkin eleştiriler yöneltip taahhütlerini yerine getiremeyeceğini, kulübümüzün ve yönetimimizin iyi niyetli ve sabırlı tutumuna rağmen açıkça ilan etmiştir.



Kulüp çıkarlarını korumak adına yollarımızı ilgili firma ve ekibiyle ayırmamız şart olmuştur. Mevzubahis tüzel kişilik ve ekibinin başta futbol şube yönetimi olmak üzere kulübümüz ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve tüm oyuncularımız sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmektedir. 105 yıllık şanlı tarihe sahip Karşıyaka Spor Kulübü, firma ve kişilerin üzerinde bir kurumdur. Buna aykırı hareketler ve beyanlar karşısında kulübümüzün tüm yasal haklarının her platformda korunacağından kimsenin şüphesi olmasın."



KRİZLE BAŞLADI KRİZLE BİTTİ



Karşıyaka ile Şevket Pehlivan arasında 27 Temmuz'da yapılan sponsorluk anlaşması krizlerle başladı, krizlerle bitti. Sponsorluğun duyurulduğu günün ardından yaptığı, "Futbolu kulüpten ayırdık. Şirket olarak hem kulübe sponsor olduk hem de şubeyi devraldık" açıklaması Başkan Mutlu Altuğ tarafından yalanlanan Pehlivan'ın geçen sezon ilk olarak Göztepe'ye forma reklamı verdiği ortaya çıktı. O dönem Pehlivan'ın sosyal medyadaki daha önce yaptığı paylaşımlar, yeşil-kırmızılı takıma turkuaz renkli forma belirlenmesi, futbol şubesinde eski hakemlerden Mutlu Çelik'in görevlendirilmesi gibi konular tartışıldı.



Pehlivan'ın Başkan Altuğ'la imzaladığı sözleşmeye göre hem futbol hem de basketbol takımına verdiği reklamlar bu branşlardaki sponsorların tepkisini çekti. Sponsorluğun detaylarının paylaşılmaması yönetim içinde bile tartışma yarattı. İç saha maçlarının hasılatlarının Şevket Pehlivan'a devredilmesine rağmen peşinat, prim, deplasman masrafı ve eski futbolculardan Banahene'nin kulübe 3 puan silme cezası olarak yansıyan alacağının ödemeleri gibi konularda sorun yaşanınca taraflar arasındaki anlaşmazlık doruğa ulaştı.