Karşıyaka'dan şaşırtan hareket

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şirketleşip yatırım ortağı bularak borçlarından kurtulmayı planlayan transfer yasaklısı Karşıyaka, takımın en kritik mevkideki yıldızları golcü Can ve kaleci Erhan'a ödeme yapmadı ve iki futbolcu da serbest kalma hakkı kazandı

Geçen sezon 17, bu sezon ilk yarıda ise 8 gol atarak takımın skor yükünü çeken 30 yaşındaki Can, ödenmeyen alacakları için geçen ay Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekti. Futbolcuya alacağının yatırılması için 30 günlük yasal süre dün doldu. Parası ödenmeyen Can, 7 gün icinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandı. Can'a Fethiyespor, Nazilli Belediyespor, Kastamonuspor gibi birçok kulübün talip olduğu öğrenildi.



Kadroda alternatifsiz isimlerden olan altyapı patentli 22 yaşındaki Erhan'ın Federasyon'a başvurduktan sonra bekleme süresi de bugün doldu. Daha önce yüksek bonservis bedeliyle satılıp gelir elde edilmesi planlanan genç file bekçisi de istediği takdirde serbest kalacak. Karşıyaka, 23 yaşın altındaki Erhan'dan üst lige gittiği takdirde yalnız yetiştirme bedeli alabilecek. Henüz 2 hafta önce bir içecek firmasıyla anlaşma yaparak 700 bin TL destek alan Yeşil-kırmızılı takımın en önemli futbolcularına ödeme yapamaması şaşkınlık yarattı. Yönetim, Can ve Erhan'la görüşüp bir miktar para ödeyerek takımdan ayrılmalarının önüne geçmeyi planlıyor. Takımda Federasyon'a giden Abdülhamit ve Mahmut da serbest kalmak üzere.



SON DAKİKADA YATIRDILAR



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka, alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanalıyla ihtar çeken isimlerden kaleci Erhan Erentürk'e parasını 30 günlük yasal sürenin son dakikalarında yatırdı. Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılar, bu sezon oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika kaleyi koruyan ve kadroda alternatifsiz isimlerden olan 22 yaşındaki file bekçisini son anda takımda tutmuş oldu. Karşıyaka, attığı 8 golle ligde takımın skor yükünü çeken Can Erdem'e ise TFF'ye başvurduktan sonra 30 günlük yasal bekleme süresinin son günü olan dün ödeme yapmamıştı.



Sözleşmesini 7 gün içinde feshetme hakkı bulunan Can, haftaya yönetimle görüştükten sonra kararını son verecek. Yeşil-kırmızılılarda 5'inci sezonunu geçiren 30 yaşındaki yıldız futbolcuya Fethiyespor, Nazilli Belediyespor ve Kastamonuspor 1966 gibi birçok kulüp talip oldu. İzmir temsilcisinde ödenmeyen alacakları nedeniyle TFF'nin yolunu tutan isimlerden Abdülhamit ve Mahmut'un da paraları yatırılmadığı takdirde haftaya serbest kalma ihtimalleri bulunuyor. Yönetim, daha önce TFF'ye başvuran Mustafa Aşan'ı ise kalmaya ikna etmişti.

