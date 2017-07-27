Karşıyaka'dan sporsorluk anlaşması

İKİNCİ Lig Beyaz Grup takımlarından Karşıyaka, HB Pehlivanoğlu İnşaat'la sponsorluk anlaşması imzaladı

Camiayı bir süredir megul eden şirketleşme iddialarını yalanlayıp, "Futbol takımına sponsor olmasını istediğimiz başka bir firmayla görüşmelerimiz sürüyor" diyen Başkan Mutlu Altuğ'un bu sözlerinin ardında HB Pehlivanoğlu'nun olduğu ortaya çıktı. HB Pehlivanoğlu İnşaat'ın sahibi Şevket Pehlivanoğlu ile Başkan Altuğ arasında imzalanan protokola göre göre şirket, 2017-18 sezonunda mali sıkıntı içindeki futbol şubesinin tüm bütçesine sponsor olacak.



İsim sponsorluğunu da kapsadığı öğrenilen anlaşmanın detaylarının önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını dile getiren Başkan Altuğ, "Dedikodu değil icraat üretmeye odaklandık. Yeni sezonda tüm bütçemize HB Pehlivanoğlu İnşaat sponsor olacak. Yarın yeni stadımızla ilgili İstanbul'da projenin mimarı Bahadır Kul ve TOKİ yetkilileriyle toplantı yapacağız. Sponsorluk anlaşmasının detaylarını İstanbul dönüşünde paylaşacağız" şeklinde konuştu.

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