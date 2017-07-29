Karşıyaka'dan stat çıkarması

Karşıyaka yönetimi, 15 bin kişilik yeni stat projesiyle ilgili İstanbul'a çıkarma yaptı. Yeşil kırmızılılarda Başkan Mutlu Altuğ, Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, Varlık Kurulu'ndan Tayfun Yelkenbiçer, Seracettin Sakıpağa ve Mithat Salepçioğlu ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, dün Toplu Konut İdaresi yetkilileri ve projeyi çizen Mimar Bahadır Kul'la bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde nazım imar ve uygulama imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca değiştirilip askıya çıkarılan stadyumla ilgili son gelişmeleri değerlendirip projedeki isteklerini dile getirdiklerini söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Stadımızın revize edilecek projesinde kapasite düşmesi yaşanmayacak" dedi. Altuğ, kendilerine stat konusunda destek veren camia büyüklerine de teşekkür ederek, "Son gelişmelerle birlikte stat için çok daha hızlı yol alacağız" diye konuştu.



Stat projesinin koordinasyonunu Karşıyaka yönetiminde Ankara temsilcisi olan Cüneyt Başak'ın yürüteceği öğrenildi. İmar planı değişikliğine daha önce onay vermeyen Karşıyaka Belediyesi'nin taleplerini de dikkate alarak yapı yüksekliği düşürülecek statta kapasitenin azalmaması için kale arkalarının bir bölümü koltuksuz tribün olacak. Karşıyaka'da stadyum ve sosyal tesis alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca onaylanıp İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıya çıkmıştı. İlk ihalesi 28 Ocak 2014'te yapılan stadın geçtiğimiz 15 Haziran'da yenilenen ikmal ihalesini 62 milyon TL bedelle Rönesans Holding'e bağlı REC Uluslararası İnşaat AŞ kazanmıştı. Projede sözleşme imzalanmasının ardından yer teslimi yapılacak.





SPONSOR AÇIKLAMASI



Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, futbol takımı için sponsorluk anlaşması imzalanan HB Pehlivanoğlu İnşaat'la aralarında sorun bulunmadığını söyledi. Firmanın sahibi Şevket Pehlivan'ın futbol şube başkanı olacağını belirten Altuğ, "Konuya açıklık getirmek istiyorum. Sponsorumuz ile yaptığımız anlaşmada şubenin devredilmesi gibi bir konu yok. Aksine kulüp başkanı ve yönetiminin onayı ile ve yine kulüp başkanına bağlı ve içinde ana yönetimden arkadaşlarımızın bulunacağı bir futbol şubesi kurulması var. Kaldı ki tüzüğümüze göre devir ve özerkleştirmek gibi bir konu söz konusu olamaz" dedi. Altuğ ve Pehlivan, takımın Afyonkarahisar kampını birlikte ziyaret edecek. Karşıyaka, yarın saat 17.00'deki ilk hazırlık maçında Bergama Belediyespor'la karşılaşacak.

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