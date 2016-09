Haber Kaynağı: DHA

Son olarak Kayseri Erciyesspor'u 2-1 mağlup eden yeşil kırmızılılar, 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puana ulaştı. Toplam 6 takımın 9'ar puanla ard arda dizildiği grupta Hatayspor liderlik koltuğunda otururken Karşıyaka averajla 4'üncü sırada yer aldı. Karşıyaka'nın bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor'u yendiği takdirde diğer maçların sonucuna göre lider olabileceği bildirildi.Karşıyaka, son olarak 4 yıl önce, 2012-13 sezonunda 1'inci Lig'in 5'inci haftasında lider olmuştu. Ayrıca o sezon ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karşıyaka, bu yıl aynı periyotta 9 puan alarak sonraki 4 sezonun en iyi performansını sergiledi.Takımının genel durumundan memnun olduğunu belirten teknik direktör Soner Tolungüç, şunları söyledi:"Kayseri Erciyesspor son sıradaydı ve maçın çok zor olacağını biliyorduk. Zoru kolaya çevirmek bizim elimizdeydi. Çok iyi oynadık. Tempo yaptık, pozisyonlar bulduk ama yakaladığımız fırsatların çoğunu gole çeviremedik. Golleri antrenmanlarda çalıştığımız, hesaplanmış hücum varyasyonlarıyla atmamıza ayrıca sevindim."Sezon başında play off veya şampiyonluk hedefi koymayan yeşil kırmızılılarda ligdeki iyi başlangıca rağmen iddialı söylemlerde bulunmayan Tolungüç, "Herkesin birbirini yenebileceği, denk takımlardan kurulu bir ligdeyiz. Maç günü daha iyi, daha konsantre olan her takım zirveye oynayabilir. Mücadele gücü ve takım oyununun sürekliliği önemli. Bizim ilk hedefmizi ayakta kalmayı sürdürmek" diye konuştu.Karşıyaka'nın ligde bu sezon bulduğu 5 golün 4'üne Can Erdem-Ali Say ikilisi imza attı. İlk kez 2013-14'te geldiği yeşil kırmızılı kulüpte geçen yıl yarım devrelik Sarıyer macerasıyla beraber 4'üncü sezonunu geçiren Can, Bugsaşspor deplasmanı ve Kayseri Erciyesspor maçında birer defa ağları sarstı. Geçen sezon ikinci yarıda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen tecrübeli forvet, attığı gollerle taraftarın gönlünü yeniden kazandı.Karşıyaka'da profesyonel olduktan sonra son 2 yılda Balçova Yaşamspor, Kartalspor ve Aydınspor 1923'e kiralık gönderilen kanat oyuncusu Ali, bu sezon döndüğü yuvasında yıldızlaştı. Tuzlaspor ve Kayseri Erciyesspor ağlarını sarsan 23 yaşındaki Ali, pazar günü Can'ın attığı ilk golün asistini de yaptı.