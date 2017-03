Karşıyaka, en yakın takipçisine 5 attı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, yarıştaki en yakın rakibi Niğde Belediyespor'a gol yağdırdı, tek haftalık aradan sonra play off hattına döndü: 5-0. Teknik Direktör Atilla Güneş yönetiminde iç sahada 3'te 3 yapan Karşıyaka, normal sezonun son 5 haftasına 47 puanla play off hattında girdi

Stat: Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Tolga Dede, Nurettin Dinçer Demir

Karşıyaka: Erhan- Abdülhamit, Cenk, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan (Dk.81 Hakan), Ali Say, Okan z (Dk.70 Fatih ), Tayfun, Can (Dk.78 Ali Kemal)

Niğde Belediyespor: Muzaffer- Mustafa Özgen, İsmet (Dk.46 Uğur ), Ufuk, Hakan, Alper Hamdi, Caner, Ardahan, Taner, Aykut (Dk.46 Emin), İbrahim (Dk.70 Gökhan)

Goller: Dk.9 (penaltı) Can, Dk.28 Okan, Dk.66 Metin, Dk.77 Onur, 90+1 Hakan

Sarı kartlar: Abdülhamit (Karşıyaka), Hakan, İsmet, Ardahan (Niğde Belediyespor)



9'uncu dakikada Karşıyaka penaltı kazandı. Abdülhamit'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde ev sahibi ekipten Hakan, koluyla müdahale edince Hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi. Penaltı Atışının kullanan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

11'inci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ufuk'un sol kanattan kullandığı kornere Ardahan kafayı çaktı, kaleci Erhan topu kornere çeldi.

28'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Tayfun sol kanattan korneri kullandı, Arif arka direkte topu ceza alanı dışındaki Okan'ın önüne yuvarladı. Okan gelişine çok sert bir şutla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

30'uncu dakikada Niğde gole yaklaştı. İsmet'in cesa sahası dışı sol çaprazından şutu yan direkten döndü.

66'ıncı dakikada fark 3'e çıktı. Tayfun'un soldan kullandığı kornerde top ceza alanı dışındaki Okan'ın önünde kaldı. Okan'ın sert şutunda kaleye giden topa son anda Metin topuğuyla dokundu: 3-0.

70'inci dakikada Niğde'den İbrahim'in karşı karşıya pozisyonda şutunda Erhan gole engel oldu.

77'nci dakikada Karşıyaka'nın dördüncü golü geldi. Tayfun'un ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Onur, köşeden vurdu: 4-0.

90+1'inci dakikada Hakan, Tayfun'un pasını şık bir şutla ağlara yollayıp skoru belirledi: 5-0.