Karşıyaka Erhan'ı satmak istemiyor

Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Karşıyaka yönetimi, geçen sezon gösterdiği performansla U23 Milli Takım'a seçilip Süper Lig ekiplerinin takibine giren 22 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'ü satmayı düşünmüyor

"Erhan'ı satmak gibi bir niyetimiz yok" diyen Başkan Mutlu Altuğ, "Kadromuzun önemli isimlerinden biri. Gelecek planlarımız için önemli bir oyuncu. Onun için bonservis bedeli belirlemedik. Çok ısrarcı olan bir kulüp çıkarsa hem bizim, hem Erhan'ın menfaatleri doğrultusunda görüşürüz" dedi. Altuğ, Atiker Konyaspor'un 700 bin TL bonservis bedeli önerdiği iddia edilen Erhan'la ilgili kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi. Karşıyaka, genç file bekçisinin geçen sezondan kalan 134 bin TL alacağını hafta içinde yatırmıştı.