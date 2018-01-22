Karşıyaka gidenleri çok aradı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci yarının ilk maçında zirve takipçisi Sakaryaspor'a 87 dakika direnebilen Karşıyaka, devre arasında kaybettiği isimleri çok aradı

Alacağı ödenmeyince serbest kalan takımın en skorer ismi Can Erdem'i gruptaki rakiplerden Gümüşhanespor, hücum hattının etkili silahı Ali Say'ı da Nazilli Belediyespor'a kaptıran Kaf-Kaf'ta ilk kez 11'de forma giyen genç forvet Hakan, gol yollarında etkisiz kaldı. Rakibi karşısında birçok net pozisyondan yararlanamayan yeşil-kırmızılı ekip, grupta kurtuluş hattının 4 puan gerisinde düşme potasından çıkamadı. İzmir ekibinde bu sonucun ardından taraftarın sırt çevirdiği teknik direktör Halim Okta'nın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.



Kulüpte 1.5 sezonluk Mutlu Altuğ döneminin ardından cumartesi günü yapılan olağanüstü kongrede şirketleşme konusunda camiadan tam yetki alarak göreve seçilen Turgay Büyükkarcı yönetiminin takıma para dopingi yapması da ilk hafta puana yetmedi. Folkart, Yaşar Holding, Karşıyaka Belediyesi ve Nazım Torbaoğlu'nun desteğiyle işbaşı yapan, cumartesi henüz göreve bile seçilmeden takıma 107 bin TL dağıtan yönetim, Sakarya maçı öncesi de soyunma odasında galibiyet primini 50 bin TL olarak açıkladı. Eksiklere rağmen rakibiyle başa baş mücadele etmeye çalışan Kaf-Kaf, 1 puanı son dakikalarda kaçırdı. Kulüpte 18 milyon TL'yi bulan transfer yasağının ara transferin biteceği 31 Ocak'a kadar kalkıp kalkmayacağı ise belirsiz.



ŞENSAN VE KARACE'YE BÜYÜK YETKİ



KARŞIYAKA'da Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki yeni yönetimde Gökhan Şensan mali ve idari, Cenk Karace ise sportif işlerden sorumlu 2. başkan olacak. Büyükkarcı, Şensan ve Karace, futbol ile basketbol şubelerinin yarışmacı haklarını devredebilme yetkisi alan yönetimde Folkart, Yaşar Holding ve başka talip çıkması halinde diğer firmalarla şirketleşme görüşmelerini de birlikte sürdürecek. Sezon başından bu yana başkanı bulunmayan futbol şubesinin Hakan Çeliker'e bağlanması bekleniyor. Ekim ayından beri başkansız kalan basketbolun direkt olarak şubede daha önce 2 kez başkanlık yapan Turgay Büyükkarcı'ya bağlanması gündemde. Voleybol şubesi ise yine Serkan Ergüven'e emanet olacak.



KAFALAR KARIŞTI



KARŞIYAKA'da kongrede açıklanan borç miktarı tartışma yarattı. Mayıs 2016'da Mutlu Altuğ başkanlığa seçilirken 41 milyon 697 bin TL olarak açıklanan borç, son kongrede 57 milyon 612 bin TL'ye çıktı. Tüzük gereği yönetimlerin 1 yılda yüzde 3 borçlanma yetkisinin olduğu kulüpte Altuğ ve ekibinin bu maddeye takılmadıklarının açıklanması kafaları karıştırdı. Kulübün Mayıs 2017'deki bir önceki seçimli kongresinde ise borç 54 milyon 576 bin TL olarak açıklanmış, denetim kurulunun borçlanmanın yüzde 3'ü aştığı uyarısına rağmen yönetim ibra edilmişti. Yeni yönetim, Altuğ dönemi hesaplarını incelemeye alacak.



DİVANDA YARIŞ VAR



OLAĞANÜSTÜ kongreyi geride bırakan Karşıyaka'da gözler çarşamba günü yapılacak divan kurulu yönetimi seçimine çevrildi. Kulüpte eski başkanlardan Fatih Diniz'in yanı sıra Mehmet Ali Kasalı ve Volkan Alposkay'ın isimleri divan başkanlığı için geçiyor. Diniz, divan için yeni yönetimin desteğini aldı. Kasalı'nın Yaşar Holding cephesinden destek aradığı, Alposkay'ı ise 28 Aralık'taki kongrede istifa eden Eski Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın desteklediği öğrenildi.