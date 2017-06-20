Karşıyaka gözünü Bornova Stadı'na dikti

Spor Toto 2'nci Lig'de henüz teknik direktörü belli olmayan Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ, yeni sezonda iç saha maçlarını Bornova Stadı'nda oynamak istediklerini söyledi. Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği iftara katılan Altuğ, "Bornova Stadı için şimdiden girişimde bulunduk, beklemedeyiz" dedi

Karşıyaka, geçen sezon iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynamıştı. Göztepe ve Altınordu ise yeni açılan Bornova Stadı'nı kullanmıştı. Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de yer alacak Göztepe'nin, maçlarını kapasitesi yüksek olduğu için Atatürk Stadı'nda yapması bekleniyor.



Transfer yasağı kapsamına giren 13 milyon TL civarında borcu olan Karşıyaka'nın borçlarını yapılandırma çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Mutlu Altuğ, "İstanbul'da bir hukuk bürosuyla anlaştık. Alacaklı eski futbolcularla görüşüp ödeme planı sunmak istiyoruz. Devre arasında çok büyük bir aksilik olmazsa transfer yasağını kaldırabiliriz" diye konuştu.



Yeşil kırmızılılarda iç transferde yeniden anlaşma sağlanamayan isimlerden stoper Cenk Özbey'in Süper Lig'den Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor, 1'inci Lig'den ise Adana Demirspor'la temas halinde olduğu, bu hafta imza atabileceğiı öğrenildi. Cenk'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitti.