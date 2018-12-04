Karşıyaka istediğini aldı 2-1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Karşıyaka 1-0 geriye düştüğü Adıyaman 1954 karşılaşmasını 2-1 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu
Erkan Kart- TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Karşıyaka 1-0 geriye düştüğü Adıyaman 1954 karşılaşmasını 2-1 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.
1. Dakikada gelişen Karşıyaka atağında Anıl'ın sağ kanattan ortaladığı topa altı pas içinde Hakan'ın şutu auta gitti.
9. Dakikada Karşıyakalı Fatih'in hatasında topu önünde bulan Adıyaman 1954'ten İlhan'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.
26. Dakikada ev sahibinden Mustafa Değirmenci'nin sağdan orta şut karışımı şutu üstten az farkla dışarı gitti.
43. Dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Hakan'ın pasıyla ceza sahasına giren Cenk'in karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Abdullah gole izin vermedi. İlk yarı golsüz sonra erdi
53. Dakikada Adıyaman öne geçti. Kaleci Abdullah'ın uzun degajında Fatih'in kafası kısa düştü, araya giren Eşref, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1.
71. Dakikada skora eşitlik geldi. Anıl'ın sağdan kestiği topu Hakan indirdi, Battal kafayla Doğukan'a aktardı. Oyuna sonradan giren Doğukan ceza sahası içi sol çaprazından ağları havalandırdı: 1-1
. 90+2. Dakikada Karşıyaka ikinci golü buldu. Anıl'ın sağdan ortasında Hakan'dan seken topu sol çaprazdan Doğukan müthiş bir vuruşla ağlarla buluşturup skoru belirledi: 2-1.