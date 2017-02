Karşıyaka krizlere aldırmadı

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor'u 2-1 yenen Karşıyaka'nın yaşadığı mali sıkıntılara bağlı krizlere rağmen sezon başından bu yana yarıştan kopmamasının başarı olduğu bildirildi

Transfer yasakları nedeniyle ligin başında geçen sezondan kalan 8 isim ve bünyesindeki genç futbolcularla lige başlayan Karşıyaka, zirveye kadar yükseldi. Kasım ayında antrenman boykotları ve beraberindeki kadro dışı kararlarıyla sarsılan yeşil kırmızılı takımdaki sıkıntılar ve tartışmalar son bulmayınca şimdiye kadar 3 farklı teknik adam görev yaptı.



Geçen hafta Atilla Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta Aydınspor 1923'le berabere kalıp ilk 5'ten çıkan Karşıyaka'da Kırklarelispor maçından önce ödenmeyen 22 bin TL borç nedeniyle tesislerin elektriği kesildi. Yönetimin elektriği açtırmasından sonra cuma günü de 10 maaş alacağı bulunan tesisteki mutfak çalışanları da boykot yapıp takıma yemek çıkarmadı. Başka forması kalmadığı için 6 maç üst üste beyaz formalarla sahaya çıkan ekipte prim ve peşinat almakta sıkıntı yaşayan futbolcular, sıkıntılara rağmen kazanıp havlu atmayacaklarını kanıtladı.



Karşıyaka'nın başında çıktığı ilk 2 maçı 4 puanla geçen Atilla Güneş, Kırıklarelispor galibiyetinden sonra takımının morale ihtiyacı olduğunu söyledi. Mali sıkıntıya dikkat çekerken, "Takım kazandı ama moralli değil" diyen Atilla Güneş, "Bunun futbolculara etkisi çok oluyor. Dışarıdan belki insanlara kolay geliyor. Biz play off yarışını sonuna kadar bırakmayacağız ama bu takıma moral vermek şart" diye konuştu.



Teknik direktörlük lisansı olmadığı için sahaya idareci olarak çıkan, Aydınspor 1923 maçından sonra ilk yarıda aldığı cezasını çekmediği gerekçesiyle PFDK'ya sevkedilen Güneş, ceza almamıştı.



İKİSİNİN GOLLERİYLE 4 MAÇI KAZANDILAR



Karşıyaka'da bu sezon Can Erdem ve Ali Say'ın birlikte gol attıkları 4 maçı da kazandı. İki futbolcu, ilk yarı ve ikinci yarıdaki Kayseri Erciyesspor, ilk yarıda oynanan Kastamonuspor 1966 ve son Kırklarelispor maçlarında birlikte tabelayı değiştirdi. Takımın en skorer ismi olan Can, Kırklarelispor ağlarını penaltıdan sarsarak 10 gole, Ali Say ise 6 gole ulaşmayı başardı. Can Erdem, Menemen Belediyespor maçında ise kazanılan penaltı vuruşunu kaleciye nişanlamıştı.