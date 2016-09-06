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    • Karşıyaka maçlarını Atatürk Stadı'nda oynayacak

    Karşıyaka yönetimi, bu sezon iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynamak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'yle (GSİM) anlaştı

    06 Eylül 2016 Salı 15:49
    Karşıyaka maçlarını Atatürk Stadı'nda oynayacak
    Yeşil kırmızılılar, stadın tahsisi için geçen sezondan kalan kira borçlarının ödenmesini şart koşan GSİM'yle protokol yaptı. Bu hafta Tuzlaspor'u Atatürk Stadı ağırlayacak olan Karşıyaka, kalan iç saha maçlarını da bu tesiste oynayacak. Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak Tuzla randevusu'nun bilet fiyatları yarın açıklanacak. Sezona Bugsaşspor galibiyetiyle başlayan Karşıyaka'da sosyal medyada örgütlenen taraftarlar, ilk iç saha maçında tribünü doldurmak için ilçedeki dükkanlara afişler asmaya başladılar.

    Bu arada Karşıyaka Taraftarlar Derneği, stat sıkıntısına tepki olarak, iç saha karşılaşmalarının Bostanlı Hasan Türker Sahası'na alınması talebinde bulundu. Yapılan açıklama şöyle:

    "Biz de daha insani koşullara sahip olan Yeni Bornova Stadı'nı kullanmak istiyoruz. Ancak 105 yıllık bir kulübün İzmir'de müsabaka yapacak stadyum bulamamasını geçtik, kulüp olarak bu konuda girişimde bulunacağımız merciler bize randevu bile vermiyor. Hal böyle olunca biz de maçlarımızı Bostanlı Hasan Türker Sahası'nda oynamak istiyoruz."

    Zemini suni çim olan Bostanlı'daki sahanın tribünleri ve güvenlik önlemleri lig kriterlerine uygun bulunmuyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Karşıyaka, Yönetimi, Bu, Sezon,

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