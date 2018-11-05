Karşıyaka nefes aldı:1-0

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımdan Karşıyaka, 11. Hafta mücadelesinde evinde Pazarspor'u 1-0 mağlup etti
Erkan Kart- Yeşil-kırmızılı ekibin golünü 62. Dakikada Arif kaydetti. Pazarspor 30. Dakikada kazandığı penaltı atışından Soner ile yararlanamadı. Bu sonuçla İzmir ekibi, 12 puana ulaşıp düşme hattından uzaklaşırken, Pazarspor 11 puanda kaldı.
Maç dakikaları:
5. Dakikada konuk ekip atağında sağdan ceza sahasına giren Sinan'ın vuruşunda kaleci Erdoğan’dan dönen topu Soner tamamladı defansa çarpan top kornere çıktı.
20. Dakikada Karşıyaka'dan Hakan sağdan ortaladı, müsait pozisyonda Onur'un şutu savunmaya çarparak dışarı çıktı.
30. Dakikada Metin'in hatasında kontratağa çıkan Pazarspor'da Sinan'ı ceza sahasında Arif’in müdahelesiyle yerde kaldı hakem penaltı kararı verdi. Soner'in penaltı atışında kaleci Erdoğan topu köşeden uzanarak çıkardı.
41. Dakikada Mustafa Aşan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Hakan'ın yerden şutunda kaleci Ceyhun topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0 sona erdi.
53. Dakikada Pazarspor'dan Soner kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta yolladı.
57. Dakikada Harun'un pasıyla sol çizgiden ceza sahasına giren Onur'un sert şutunda kaleci ayağıyla topu çeldi.
61. Dakikada Mustafa Aşan kaptığı topla ceza yayı üzerinden sert vurdu kaleci Ceyhun topu güçlükle kornere çeldi.
62. Dakikada Karşıyaka golü buldu. Arif ceza sahası dışında buluştuğu topla rakiplerinden sıyrılarak topu yerden kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderdi: 1-0.
83. Dakikada Karşıyakalı Hakan sağ çaprazdan müthiş vurdu, kaleci aynı güzellikte topu kornere çeldi.
89. Dakikada Battal frikikten kaleyi düşündü, top üst ağlarda kaldı.
90. Dakikada konuk ekipten Ozan'ın, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erdoğan'ın üzerinden aşırttığı topu Cenk çizgiden uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Karşıyaka 1-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Muhammed Yıldız (xx), Mehmet Özer (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xx), Cenk (xx), Metin (xx), Onur (xxx) (Dk. 78 Battal xx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xxxx), Fatih (xx), Harun (xx) (Dk. 86 Namık), Doğukan (xx) (Dk. 19 Özgür xx), Hakan (xx)
PAZARSPOR: Ceyhun (x) - Tamer (xx), Uğur (x), Ömer (xx), Mert (xx), Maksut (x), Muhammed Emin (xx), Sinan (xx) (Dk. 82 Kadir), Mehmet (x) (Dk. 46 Can x), Soner (x) (Dk. 67 Oğuzhan x), Ozan (x)
GOL: Dk. 62 Arif (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Arif, Mustafa Aşan, Özgür (Karşıyaka), Tamer, Ceyhun, Muhammed Emin, Ömer Serbest (Pazarspor)