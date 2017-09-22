Karşıyaka'nın 3 puanı silindi

Ligde ilk 3 maçta 4 puan toplayan Kaf-Kaf, 3 puanının silinmesiyle 1 puanla 13'üncü sıraya geriledi. Ganalı Banahene, Karşıyaka'da 2012-13 sezonunda forma giymişti. Yeşil-kırmızılı kulübe TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için geçtiğimiz 20 Eylül Çarşamba günü verdiği 3 puan silme cezası da haftaya Tahkim Kurulu'ndan çıkacak son karar sonrası puan tablosuna yansıtılacak.
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