Karşıyaka'nın 3 puanı silindi

TFF 2'nci, Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'ya, eski futbolcularından Emmanuel Banahene'ye ödemediği 56 bin 500 euro (230 bin TL) alacağı nedeniyle FIFA tarafından 8 Eylül'de kesilen 3 puan silme cezası, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından puan tablosuna işlendi

Ligde ilk 3 maçta 4 puan toplayan Kaf-Kaf, 3 puanının silinmesiyle 1 puanla 13'üncü sıraya geriledi. Ganalı Banahene, Karşıyaka'da 2012-13 sezonunda forma giymişti. Yeşil-kırmızılı kulübe TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için geçtiğimiz 20 Eylül Çarşamba günü verdiği 3 puan silme cezası da haftaya Tahkim Kurulu'ndan çıkacak son karar sonrası puan tablosuna yansıtılacak.

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