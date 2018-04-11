Karşıyaka'nın gözdesi Doğukan

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmekten kurtulmak için mucize kovalayan Karşıyaka'nın sezonun ikinci yarısında altyapıdan vitrine çıkardığı Doğukan İnci, performansıyla dikkat çekti

Yönetimin eski kulüplerinden Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek 12 Şubat'ta 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcu, iyi bir çıkış yaptı. Kaf-Kaf'ta ikinci yarıda 7'si ilk 11'de olmak üzere 9 maçta forma giyen genç forvet 2 kez ağları sarstı.



Doğukan'ı Bursaspor'un son Altay derbisinde izlettiği, Başakşehir'in de menajerler kanalıyla nabız yokladığı öğrenildi. Karşıyaka yönetiminin ise henüz profesyonel kariyerinin başında olan futbolcuyu satmayı düşünmediği belirtildi. Doğukan, Kaf-Kaf'tan başka bir kulübe transfer olursa eski kulüplerinden Altınordu, bonservisinden yüzde 50 pay alacak. Karşıyaka, Doğukan gibi Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde ikinci yarıda vitrine çıkardığı İlyas, Görkem, Mahir gibi isimlerden de patlama bekliyor.





Dava süreci tartışma yarattı



KARŞIYAKA'da bu sezon ikinci yarıya kadar 1.5 yıl başkanlık yapan Mutlu Altuğ'un kulübün 20 Ocak'ta düzenlenen olağanüstü kongresinin iptal edilip yönetime kayyum atanması talebiyle açtığı dava tepki çekti. Sosyal medyada taraftarlar, futbol ve basketbolda sezonun en kritik döneminde açılan dava nedeniyle ayağa kalktı. Yeşil-kırmızılılar, başkanlığı döneminde kulübün tarihinde ilk kez 6 puanının silindiğini, 12 puanın daha silinmesine ise taraftarın kampanya yapıp engel olduğunu hatırlatarak Altuğ'un girişimini eleştirdi.



Karşıyaka camiası, dava sürecinin kulübün önünü kilitleyip şirketleşme gündeminde talip olarak öne çıkan Folkart Yapı'ya da geri adım attırmasından korkuyor. Dava dosyasını inceleyen yönetim ise camiadaki bütün hukukçuları toplayarak savunma yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, savunmasında Altuğ'un da kulüp tüzüğünde yazan, "Genel kurullar 2 güne yayılır" maddesinin aksine tek aday olarak girdiği 20 Mayıs 2017'deki kongrede verilen önergeyle aynı gün içinde seçildiğine dikkat çekecek. Kulüpte genel kurul iradesinin tüm kurulların üzerinde olduğuna vurgu yapılacak.







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